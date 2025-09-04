Lionel Messi duda jugar el Mundial 2026: "Lo más lógico es que no llegue"

Redacción FOX Deportes

Que falte menos de un año para el Mundial y que Lionel Messi esté en un buen nivel y haciendo goles, no quiere decir que la 'Pulga' vaya a jugar su sexta Copa del Mundo; de hecho, él sigue pensando que, por su edad, lo lógico sería que no llegara a la justa de verano de Norteamérica 2026.

Tras el último partido eliminatorio de su carrera jugando en casa (victoria 3-0 sore Venezuela), el capitán de Argentina alimentó una incógnita que parecía haber desaparecido con su presencia constante en la Selección.

"Lo mismo que dije en su momento. No creo que juegue otro Mundial. Por edad, lo más lógico es que no llegue, pero estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas y como dije siempre, voy día a día, partido tras partido (...) Es eso, ir día a día, sintiendo sensaciones, y lo que está claro es que hoy era el último aquí", comentó Messi al término del partido donde marcó dos goles.

El capitán de la Albiceleste, campeón de la Copa del Mundo de Catar 2022, insistió en que la prioridad es "sentirse bien", por lo que no puede asegurar cuál será su sentir a mediados del próximo año.

"Debo ser sincero conmigo mismo. Cuando me siento bien, disfruto, y si no estoy bien, lo paso mal y prefiero no estar. Así que iremos viendo. Hay que ir partido tras partido. A esta altura nueve meses pasan muy rápido y al mismo tiempo es un montón. Veré cómo me iré sintiendo", subrayó.

Messi sabe que ya entró a la etapa de despedidas con la Selección Argentina, pero por ahora se siente orgulloso del equipo, que tras ganar el Mundial, ha arrasado en las eliminatorias de CONMEBOL como líder absoluto, a falta de un partido por disputarse ante Ecuador.

"No es algo que me guste, que quiero ni que estoy esperando, pero va pasando el tiempo, ya son muchos años, y bueno, a veces me siento bien, a veces no tan bien y depende mucho de eso", se sinceró el futbolista de 38 años.