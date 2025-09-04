Publicación: viernes 5 de septiembre de 2025

Enrique Gómez

Sudamérica ya tiene a sus 6 clasificados en la 'despedida' de Lionel Messi

El Mundial de 2026 también contará con Colombia, Ecuador y Paraguay

En la penúltima jornada de las Eliminatorias, Sudamérica al fin tiene a sus seis equipos clasificados a la Copa del Mundo de 2026, pero como Venezuela y Bolivia perdieron por goleada, todavía no se sabe cuál de estas dos selecciones obtendrá el pase para disputar el partido por el repechaje.

Aquí las seis selecciones clasificadas de la CONMEBOL para el torneo de Norteamérica:

1. Argentina, 38 puntos

2. Brasil, 28 puntos

3. Uruguay, 27 puntos

4. Ecuador, 26 puntos

5. Colombia, 25 puntos

6. Paraguay, 25 puntos

El Mundial sonríe; Colombia clasifica con todo y gol de James Rodríguez

James Rodríguez abrió el marcador en la victoria 3-0 de Colombia sobre Bolivia.
Con el triunfo en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Colombia aseguró su clasificación al Mundial de 2026.
Tras mucha incertidumbre y cuatro partidos seguidos sin ganar, Colombia ganó el partido que necesitaba.
Los goles fueron de James (31'), Jhon Córdoba (74') y Juan Fernando Quintero (83').
Así se vivió la victoria de Colombia en Barranquilla.
Así se vivió la victoria de Colombia en Barranquilla.
Así se vivió la victoria de Colombia en Barranquilla.

Así la pelea por el repechaje de cara a la última fecha:

7. Venezuela, 18 puntos (recibe a Colombia)

8. Bolivia, 17 puntos (recibe a Brasil)

Ecuador y Paraguay necesitaban firmar un empate y así lo hicieron, mientras que Colombia ganó su último partido en casa para confirmar su participación en el Mundial. Argentina, Uruguay y Brasil ya llegaban clasificados al certamen, pero igual ganaron sus respectivos encuentros por 3-0.

De hecho, cuatro de los cinco encuentros eliminatorias de esta fecha terminaron con idéntico marcador.

Así los resultados de la Jornada 17 del clasificatorio sudamericano:

· Paraguay 0-0 Ecuador

· Argentina 3-0 Venezuela

· Uruguay 3-0 Perú

· Colombia 3-0 Bolivia

· Brasil 3-0 Chile

Esta jornada marcó un hito muy especial para Lionel Messi, pues fue el último partido oficial que jugará con su Selección en Argentina, pues se espera que finalice su carrera como jugador después del Mundial. Por eso, el argentino estuvo al borde de las lágrimas en el protocolo del duelo ante la ‘Vinotinto’ y los dos goles que hizo en el Monumental, bien podrían ser los últimos que haga en Buenos Aires.

Todavía queda una jornada en las eliminatorias de COBMEBOL, pero sin importar lo que suceda, está claro que Argentina arrasó y es una seria candidata para alcanzar lo más alto en Norteamérica 2026.

De las lágrimas a un último gol; así la 'despedida' de Lionel Messi en Argentina

Lionel Messi anotó un gol 'bombeado' en las eliminatorias hacia el Mundial de 2026.
'La Pulga' fue titular y vivió un emotivo protocolo junto a sus hijos y compañeros.
Messi anotó a los 39 minutos en el Estadio Moumental para el último partido oficial de Argentina antes del Mundial de 2026.
Es pronostica que Messi se retire después del Mundial 2026.
Así este emotivo partido ante Venezuela.
Así este emotivo partido ante Venezuela.
Así este emotivo partido ante Venezuela.
Así este emotivo partido ante Venezuela.
Así este emotivo partido ante Venezuela.
Así este emotivo partido ante Venezuela.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS