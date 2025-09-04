Sudamérica ya tiene a sus 6 clasificados en la 'despedida' de Lionel Messi

Enrique Gómez

En la penúltima jornada de las Eliminatorias, Sudamérica al fin tiene a sus seis equipos clasificados a la Copa del Mundo de 2026, pero como Venezuela y Bolivia perdieron por goleada, todavía no se sabe cuál de estas dos selecciones obtendrá el pase para disputar el partido por el repechaje.

Aquí las seis selecciones clasificadas de la CONMEBOL para el torneo de Norteamérica:

1. Argentina, 38 puntos

2. Brasil, 28 puntos

3. Uruguay, 27 puntos

4. Ecuador, 26 puntos

5. Colombia, 25 puntos

6. Paraguay, 25 puntos

El Mundial sonríe; Colombia clasifica con todo y gol de James Rodríguez

Así la pelea por el repechaje de cara a la última fecha:

7. Venezuela, 18 puntos (recibe a Colombia)

8. Bolivia, 17 puntos (recibe a Brasil)

Ecuador y Paraguay necesitaban firmar un empate y así lo hicieron, mientras que Colombia ganó su último partido en casa para confirmar su participación en el Mundial. Argentina, Uruguay y Brasil ya llegaban clasificados al certamen, pero igual ganaron sus respectivos encuentros por 3-0.

De hecho, cuatro de los cinco encuentros eliminatorias de esta fecha terminaron con idéntico marcador.

Así los resultados de la Jornada 17 del clasificatorio sudamericano:

· Paraguay 0-0 Ecuador

· Argentina 3-0 Venezuela

· Uruguay 3-0 Perú

· Colombia 3-0 Bolivia

· Brasil 3-0 Chile

Pasaron 16 años.

Desde el 2010, tocó mirar desde afuera tres veces.

Nos tocó masticar la frustración.



Pero nunca dejamos de intentar.

Tantas veces le dimos al marco, que una tiene que dar en el clavo. Lo dijo el profe.



Porque en cada rincón de esta tierra, siempre estuvo la… pic.twitter.com/BHnXwhdzjb — Selección Paraguaya (@Albirroja) September 5, 2025

Esta jornada marcó un hito muy especial para Lionel Messi, pues fue el último partido oficial que jugará con su Selección en Argentina, pues se espera que finalice su carrera como jugador después del Mundial. Por eso, el argentino estuvo al borde de las lágrimas en el protocolo del duelo ante la ‘Vinotinto’ y los dos goles que hizo en el Monumental, bien podrían ser los últimos que haga en Buenos Aires.

Todavía queda una jornada en las eliminatorias de COBMEBOL, pero sin importar lo que suceda, está claro que Argentina arrasó y es una seria candidata para alcanzar lo más alto en Norteamérica 2026.