Otra puerta que se cierra; Guillermo Ochoa no jugará en Querétaro

Enrique Gómez

Siguen sin llegar las buenas noticias para Guillermo Ochoa. Después de que se cayera su fichaje con el Burgos de España, ahora es el Querétaro quien descarta la llegada del arquero a la institución.

A sus 40 años, continuar en un equipo de la Primera División de México, cuando su meta jugar la Copa del Mundo de 2026 con la Selección Mexicana, parecía la mejor opción posible; sin embargo, no es real.

El director deportivo de ‘Gallos Blancos’, Álvaro de la Torre, desmintió la llegada del veterano arquero, pero advirtió que al mercado de fichajes aún le queda una semana, por lo que ‘Paco Memo’, aún puede contratarse con otro club del futbol mexicano, aunque no sea con el conjunto negriazul.

“Al final es un rumor, no hay nada de nuestra parte. Ochoa es agente libre, su contrato llegó a término y no tiene fecha hasta el término del mercado de transferencias que contempla la FIFA y todavía quedan unos días más. Al menos nosotros no hemos manejado esta situación”, aseguró el directivo en palabras recogidas por el diario Récord.

Querétaro es penúltimo lugar de la Liga MX con cuatro puntos, mismos que el sotanero Puebla.

El equipo que dirige a Benjamín Mora tiene como porteros a Guillermo Allison y a José Hernández, pero ninguno ha dado todas las garantías en el Apertura 2025, por lo que la llegada de Ochoa sonaba bien.