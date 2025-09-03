Guillermo Ochoa rechazó al Burgos de España... ¿para llegar al Querétaro?

Enrique Gómez

A sus 40 años, Guillermo Ochoa aún sueña con jugar el Mundial de 2026, pero sigue sin equipo.

Su situación estuvo cerca de cambiar, pues a punto estuvo de firmar con el Burgos C. F. de la Segunda División de España (o sea, la división de plata), sin embargo, no se llegó a un acuerdo y trascendió que el arquero incluso no se presentó a la cita para firmar el contrato para al menos regresar a la actividad.

El director deportivo, Miguel Pérez Cuesta (mejor conocido como Michu) admitió que el mexicano fue una opción real para la institución, pero ahora, están conformes con los arqueros que están en el plantel, más allá de que el mercado de fichajes en esta categoría cierra hasta el 30 de septiembre.

“No me quiero enroscar en futbolistas que no están aquí, fue una opción de las que tuvimos y al final no se cristalizó. En el caso de Memo no era un chico que pertenecía a otro equipo, de hecho, sigue estando libre en el mercado, podría firmar con el Burgos u otro equipo, pero no será el caso, nosotros tenemos la portería ya cerrada y estamos muy contentos”, dijo Michu tras el cierre de registros en Europa.

OFICIAL | Jesús Ruiz, reflejos y seguridad para la portería del Burgos CF 🚨



¡Bienvenido, Jesús! 🤍🖤#BurgosCF — Burgos Club de Fútbol (@Burgos_CF) September 1, 2025

“Sobre esto diría una frase bastante contundente: el Burgos Club de Futbol está por encima de cualquier futbolista, entrenador o director deportivo. Independientemente de quien esté aquí, el mercado continúa, el futbol continúa”, comentó el directivo del club que marcha 10° en la Segunda División.

Se dice que Ochoa declinó su llegada al club de Castilla y León debido a que nunca hubo un acuerdo en el tema de derechos de imagen, además, de pronto surgió la opción de fichar por el Querétaro de la Liga MX, oportunidad que le permitiría jugar en Primera División (seguramente como titular) y estar ‘a la mano’ en México, en busca de aferrarse a un lugar en la lista final hacia la Copa del Mundo de 2026.

Aun así, con este inicio de septiembre se cumplen tres meses y medio de inactividad para el veterano arquero.