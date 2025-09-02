Peligra el Mundial 2026 para Guillermo Ochoa

Héctor Cantú

Guillermo Ochoa tiene claro que el final de su carrera vendrá en el 2026 una vez que culmine su participación en el Mundial con la Selección Mexicana.

Al menos eso es lo que desea el cinco veces mundialista mexicano quien hoy por hoy no tiene un futuro claro al no contar con un equipo para jugar.

‘Paco Memo’ estaba prácticamente cerrado para jugar con el Burgos FC de la segunda división del futbol de España pero desacuerdos en la versión final del contrato llevaron a Ochoa a no firmar con el equipo ibérico.

El problema para Ochoa radica en la necesidad de encontrar un equipo que le arrope de cara a las siguientes convocatorias de la Selección Mexicana. Sin equipo, será difícil que sea tomado en cuenta por Javier Aguirre.

Ochoa tiene ofertas de diferentes latitudes, considerando Costa Rica y El Salvador. Incluso desde Arabia Saudita han salido propuestas para el meta mexicano que deseaba mantenerse en el futbol europeo.

Si la familia decide no acompañarle al futbol saudí, que ya cuenta con varias estrellas de talla mundial, parece que el único resquicio que quedará para Guillermo Ochoa, será volver al futbol mexicano.

Quedan 8 días para el cierre de fichajes en Arabia Saudita y 10 para la Liga MX. Guillermo Ochoa está contra el reloj.