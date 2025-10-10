Javier Aguirre lo reconoce, la peor derrota de su carrera fue ante Estados Unidos

Karla Villegas Gama

Javier Aguirre está a meses de convertirse en el único entrenador que ha dirigido a la Selección Mexicana en tres Copas del Mundo y, naturalmente, hay un partido que lo ha marcado.

En entrevista con Alberto García Aspe, el ‘Vasco’ recordó uno de los momentos más difíciles en su paso por el ‘Tri’: la derrota frente a Estados Unidos en Corea-Japón 2002.

Para Aguirre, la debacle inició con el gol al minuto 8, por conducto de Brian McBride:

“Mi gran error fue no tener plan B, modificar el sistema. Me funcionó tan bien contra Italia, Croacia y Ecuador… ¿Por qué cambiar? Pero me equivoco, me hacen un gol rarísimo, mueven una falta rápido, nos sorprenden y ahí, yo, me volví loco y lo reconozco hasta hoy. Yo me equivoqué, (me calenté, hice un movimiento) irracional y perjudiqué al equipo”.

El ‘Vasco’ se refiere a la sustitución de Ramón Morales, quien dejó su lugar a Luis Hernández al minuto 28. En sus palabras: “faltaban 70 minutos, ahí era ‘calma, calma, no pasa nada’, es ahí donde pagué el precio”.

Si bien en la rueda de prensa posterior al encuentro aceptó su responsabilidad, es hasta 2025 que se sincera sobre el tema:

“Le llamé a Silvia (su esposa), estaba llorando y yo empecé a llorar. La peor derrota de mi carrera. Sí, sí, hay mejores y peores. Pagué el precio y me fui a España porque ya tenía arreglado el contrato con el Osasuna”.