Alejandro Zendejas no podrá lucirse con Estados Unidos; está lesionado

Redacción FOX Deportes

Alejandro Zendejas tenía la ilusión de demostrar con la Selección de Estados Unidos por qué es uno de los mejores jugadores de la Liga MX, pero le llegó una lesión en el peor momento y tendrá que detener el gran ritmo que llevaba dentro del campo de juego en esta temporada.

El América confirmó la baja de su futbolista para el partido de esta noche contra Ecuador y del próximo martes contra Australia y también comunicó que el atacante se mantendrá concentrado con sus compañeros, mientras se recupera de esta sobrecarga muscular en el muslo izquierdo.

PARTE MÉDICO



El Club América informa que nuestro jugador Alejandro Zendejas presentó una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo durante la concentración con la Selección de Estados Unidos.



Nuestro jugador permanecerá concentrado durante su proceso de recuperación.… pic.twitter.com/UFNAbWy5kk — Club América (@ClubAmerica) October 10, 2025

Zendejas, el tercer mejor extremo por derecha del Apertura 2025, de acuerdo con la aplicación Comparisonator, tiene cinco goles y tres asistencias en el torneo y anhelaba jugar esta Fecha FIFA con el conjunto de Mauricio Pochettino, pues recién hace dos partidos que recuperó su lugar en el equipo nacional, sin embargo, se resintió durante los entrenamientos previos a estos partidos en Austin y en Colorado.

‘Alex’, como se le conoce cuando juega con Estados Unidos, aspira a disputar la próximo Copa del Mundo con uno de los países anfitriones y si mantiene el nivel de ahora, seguramente lo logrará, por más de que, en un principio, no era el elemento favorito del técnico argentino para esa posición.