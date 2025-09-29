Publicación: jueves 2 de octubre de 2025

Redacción FOX Deportes

Estados Unidos va con todo frente a Ecuador y Australia

La convocatoria de Mauricio Pochettino incluye a 26 jugadores.

Estados Unidos continuará su preparación de cara al Mundial de 2026 con algunas sorpresas en la convocatoria de Mauricio Pochettino.

El cuadro de ‘Las Barras y las Estrellas’ se medirán a Ecuador, el 10 de octubre, en el Q2 Stadium, de Austin, Texas, y a Australia el 14 de octubre, en el DSG Park, de Commerce City, Colorado.

La lista incluye a 26 futbolistas, pero hay las novedades son: Weston McKennie, quien regresa al equipo por primera vez desde marzo, cuando disputó la Nations League; Antonee Robinson tendrá su primera oportunidad de 2025, y Matt Turner reaparece tras la Copa Oro.

Además, Pochettino volverá a contar con Christian Pulisic y Alejandro Zendejas.

