Tigres solo debe manejar el partido para llegar a la final, toda su especialidad

Enrique Gómez

Para cualquier equipo que pretenda ser campeón de la Liga MX, ganar como visitante no puede ser mucho pedir y eso es justamente lo que debe hacer Cruz Azul para el partido de vuelta de la semifinal.

Y es que, como Tigres sacó un importante empate en el partido de ida en la Ciudad de México (1-1) y además terminó mejor en la tabla de posiciones, le alcanzaría con otro empate, esta vez en el ‘Volcán’ para clasificar, es decir, tendrá la oportunidad de manejar el encuentro, su especialidad.

Así llegan ambos equipos al duelo que definirá al segundo finalista del Apertura 2025: