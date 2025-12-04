Cruz Azul, bastante cómodo pese a no ganar la ida de las semifinales

Redacción FOX Deportes

Se supone que los partidos en casa deben aprovecharse, más en instancias de alto nivel como lo son las semifinales de la Liga MX, pero, aunque Cruz Azul no pudo sacar renta en el partido de ida, el panorama es ideal para el técnico Nicolás Larcamón, pues su equipo lucirá todas sus virtudes bajo presión.

El argentino vaticinó que su Máquina va a “enmudecer” a la afición de Tigres con “agresividad e intensidad” y en ese mismo inmueble sellará el pase a su tercera final en este lustro.

La necesidad de ganar forzosamente tiene comprometido al equipo ‘celeste’, que deberá abrirse en el ‘Volcán’ para derrotar a Tigres, un equipo especializado (y desde hace muchos años) en el manejo del marcador, pues cabe recordar que como el equipo universitario terminó mejor en la tabla, podrá avanzar a la final si el marcador global (1-1) se mantiene empatado después del duelo de vuelta.

Increíblemente, Cruz Azul salió vivo de la semifinal de ida Tigres fue mejor, pero se le escapó la ventaja sobre La Máquina

“Tener la misión de ir a ganar nos obliga a tener una visión de protagonismo, a no estar cómodos porque eso nos puede jugar en contra. Ir obligados a ganar me da confianza por la manera de jugar que tiene este equipo, estoy seguro de que encontraremos nuestra mejor versión para llegar a la final”, dijo Larcamón, luego del empate en la Ciudad de México, donde ciertamente Tigres fue el mejor equipo.

Es más, el técnico aseguró que hasta es benéfico que su equipo no haya ganado en el partido de ida.

“Hoy queríamos ganar, llevarnos una ventaja, pero de haber sido podíamos cometer el error de entregarnos en la vuelta. Ahora esto nos obliga a no especular en un juego que creo va a ser muy emocional. Vamos a ser un rival muy incómodo, sé de lo que somos capaces”, insistió el estratega de cara al partido que se disputará el 6 de diciembre en Monterrey.