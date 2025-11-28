¿Te decepcionó el Chivas-Cruz Azul? A Nicolás Larcamón no

Redacción FOX Deportes

Si a la afición le decepcionó el partido entre Chivas y Cruz Azul, a Nicolás Larcamón no. De hecho, el entrenador se dijo muy conforme con lo que sucedió en la ida de los cuartos de final.

Pese a que La Máquina no anotó gol, el entrenador argentino valoró el empate en el Estadio AKRON, que pone a su equipo en control de la serie, a sabiendas de que le alcanza con empatar en el Estadio Olímpico Universitario para superar el desafío contra el equipo en mejor momento del futbol mexicano.

“Estoy muy conforme, sobre todo con el segundo tiempo que hicimos. En el primero estuvimos más imprecisos de lo que habitualmente estamos, en el segundo fluimos con pelota, generamos mejores situaciones de peligro”, dijo Larcamón en conferencia de prensa posterior al empate 0-0.

Termina el partido con empate.



El domingo, en el Olímpico Universitario, a buscar el pase a semifinales.



¡Venga, Máquina! 🚂 pic.twitter.com/LqDI9QPQIh — CRUZ AZUL (@CruzAzul) November 28, 2025

“Guadalajara es un equipo que va en busca de cortar circuitos, de ejercer una presión alta, agresiva y en líneas generales tuvimos un resultado favorable”, evaluó el técnico argentino en torno al equipo que se presentaba a este encuentro con siete victorias en sus últimos ocho partidos y una motivación sinigual.

Pero a pesar del gran cierre de torneo que tuvo el ‘Rebaño’ y a su llamativa evolución durante el certamen, Cruz Azul hizo seis puntos más y por eso, en caso de empatar la serie, irá a las semifinales.

“Tendremos que hacer el resto del trabajo que es ganar en casa y cerrar la clasificación a sabiendas de que va a ser exigente”, analizó Larcamón, quien está viviendo su primer torneo a cargo del equipo ‘cementero’, por mucho su desafío más exigente como técnico y donde el título es un objetivo real.