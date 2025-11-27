No hubo goles, pero Cruz Azul salió con vida de Guadalajara

Redacción FOX Deportes

Chivas salió al Estadio Akron con la obligación de pegar primero y lo hizo sentir desde el arranque. Con más de cuarenta mil aficionados empujando, el Rebaño asumió el papel dominante, presionó alto y generó varias aproximaciones que encendieron a su tribuna. Sin embargo, entre la falta de puntería y las intervenciones defensivas celestes, el gol simplemente no llegó.

Cruz Azul, consciente del contexto, eligió resistir. Se ordenó atrás, cerró espacios y apostó por salir rápido cuando recuperaba la pelota.

🇲🇨 Concluyen los primeros 90 minutos de la serie 🇲🇨



Nos vamos a la #CapitalRojiblanca para insistir, luchar y darlo todo por el pase a la Semifinal 👊#MuchoChivas 🐐 pic.twitter.com/tkpENQxOd3 — CHIVAS (@Chivas) November 28, 2025

Su portero y la zaga respondieron en los momentos clave, apagando los intentos más peligrosos del local. Con paciencia y disciplina, la Máquina frenó cada embate y mantuvo la calma cuando Chivas apretó con mayor insistencia.

El partido se convirtió en una pulseada intensa: Guadalajara proponía, Cruz Azul contenía y buscaba aire en contragolpes aislados.

Termina el partido con empate.



El domingo, en el Olímpico Universitario, a buscar el pase a semifinales.



¡Venga, Máquina! 🚂 pic.twitter.com/LqDI9QPQIh — CRUZ AZUL (@CruzAzul) November 28, 2025

La tensión creció en la segunda mitad, cuando el Rebaño volvió a cargar con todo, pero la historia se repitió: aproximaciones, centros, intentos desde media distancia… ninguno con destino de red. Al final, el marcador se congeló sin movimiento.

El 0-0 deja viva a la Máquina, que se va del Akron con la serie completamente abierta y sin daño alguno. Chivas, pese a la presión y el volumen de juego, deberá ir a buscar la clasificación como visitante. Todo se decidirá en Ciudad Universitaria, donde Cruz Azul será local y donde noventa minutos —o más— dictarán al semifinalista.