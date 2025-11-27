Redacción FOX Deportes
No hubo goles, pero Cruz Azul salió con vida de Guadalajara
Chivas y la Máquina decidirán todo en el partido de vuelta de los cuartos de final
Chivas salió al Estadio Akron con la obligación de pegar primero y lo hizo sentir desde el arranque. Con más de cuarenta mil aficionados empujando, el Rebaño asumió el papel dominante, presionó alto y generó varias aproximaciones que encendieron a su tribuna. Sin embargo, entre la falta de puntería y las intervenciones defensivas celestes, el gol simplemente no llegó.
Cruz Azul, consciente del contexto, eligió resistir. Se ordenó atrás, cerró espacios y apostó por salir rápido cuando recuperaba la pelota.
Su portero y la zaga respondieron en los momentos clave, apagando los intentos más peligrosos del local. Con paciencia y disciplina, la Máquina frenó cada embate y mantuvo la calma cuando Chivas apretó con mayor insistencia.
El partido se convirtió en una pulseada intensa: Guadalajara proponía, Cruz Azul contenía y buscaba aire en contragolpes aislados.
La tensión creció en la segunda mitad, cuando el Rebaño volvió a cargar con todo, pero la historia se repitió: aproximaciones, centros, intentos desde media distancia… ninguno con destino de red. Al final, el marcador se congeló sin movimiento.
El 0-0 deja viva a la Máquina, que se va del Akron con la serie completamente abierta y sin daño alguno. Chivas, pese a la presión y el volumen de juego, deberá ir a buscar la clasificación como visitante. Todo se decidirá en Ciudad Universitaria, donde Cruz Azul será local y donde noventa minutos —o más— dictarán al semifinalista.
