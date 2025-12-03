Tigres mereció ganar la ida, Guido Pizarro tiene razón

EFE

El argentino Guido Pizarro, entrenador de Tigres, aseveró que su equipo fue mejor y mereció vencer a Cruz Azul, con el que empató 1-1 en el juego de ida de la semifinal del torneo Apertura.

"Me gustó mucho mi equipo, nosotros creamos las situaciones más claras de gol, ellos llegaron sólo con centros y eso me deja satisfecho porque conseguimos lo que nos planteamos, aunque nos faltó contundencia, de todas maneras creo que debimos salir ganadores", señaló el estratega.

En un partido de pocas emociones, Cruz Azul dominó aunque le costó crear peligro. Tigres mantuvo una postura conservadora a la espera de un contragolpe que concretó en el segundo tiempo con gol del argentino Ángel Correa; el local vía un penalti que anotó el uruguayo Gabriel Fernández.

Pizarro reconoció que los estilos de los contendientes provocaron que el juego se cerrara en medio campo, pero destacó la aplicación de sus jugadores para controlar a un rival como Cruz Azul.

Increíblemente, Cruz Azul salió vivo de la semifinal de ida Tigres fue mejor, pero se le escapó la ventaja sobre La Máquina

"Fue un partido cerrado, muy táctico, en el que ellos llegaron poco y nosotros tuvimos muy buenas situaciones de gol por las que debimos tener mejor suerte, de todas maneras estamos en buena posición de llevarnos la serie", subrayó.

A pesar de que Tigres tiene la ventaja de que un empate lo clasificará a la final por su mejor posición en la tabla en la fase regular, Guido Pizarro aseguró que no se confían.

"Tenemos que hacer un gran partido en la vuelta, no podemos confiarnos; sabemos que contamos con el apoyo de nuestra agente, confío en el trabajo de mi equipo, en la fuerza que tenemos al frente para conseguir clasificar a la final", concluyó.

Los 'felinos' buscan avanzar a la 15° final de su historia; han ganado ocho y perdido seis.

El partido de vuelta de la semifinal será el sábado en el Estadio Universitario de Nuevo León, casa de los Tigres.