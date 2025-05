Urge que Guido Pizarro mejore fuera de la cancha y Tigres, dentro

Enrique Gómez

El técnico Guido Pizarro debe mejorar su comportamiento fuera de la cancha y Tigres, su funcionamiento dentro del campo de juego. Por suerte, el trabajo ya comenzó y el equipo ‘felino’ puede afrontar de mucho mejor manera el partido de vuelta por los cuartos de final de la Liga MX contra Necaxa.

Lo vimos. Los primeros minutos en el Estadio Victoria fueron muy malos para el equipo ‘felino’, pero como salió ileso (el juego de ida terminó 0-0), le basta con no perder el próximo partido en casa para avanzar a la siguiente ronda y convertirse en el cuarto y último semifinalista del Clausura 2025.

“Más allá de lo personal, la línea de la institución es inspirar más allá del campo, de los resultados. Me interesan las formas y la forma en la que recuerden el tiempo que me toque transitar aquí. Todos somos seres humanos, nos podemos equivocar, pero ojalá que no pueda faltar más en el campo para ayudar l equipo desde ahí”, dijo Guido, quien inició el torneo como jugador y que ahora como director técnico podrá volver al banquillo tras su mal compotamiento que derivó en una suspensión.

Pero donde más urge la mejora, es en el campo de juego, pues el equipo no se vio certero ante Necaxa.

“Queremos un cambio de imagen a lo que fue el partido pasado. Más allá del resultado, me importan las formas, la imagen que damos. Tenemos que mejorar el funcionamiento y merecer ganar”, insistió el estratega, quien este torneo se retiró como jugador para tomar el cargo de Veljko Paunovic, luego de que la directiva decidiera cortarlo por su falta de química con los futbolistas y la misma afición.

No se sabe cuánto vaya a mejorar la ‘U’ para el partido de vuelta, pero al menos recuperará Rafael Carioca y Joaquim Pereira, dos jugadores fundamentales para mantener el equilibrio dentro del campo.

En sus primeros partidos como exfutbolista y como entrenador, Guido afronta la Liguilla del futbol mexicano, por suerte, todo Tigres tiene experiencia de sobra para jugar esta instancia, pues por algo es el equipo que más títulos ganó durante la década pasada en la Liga MX.