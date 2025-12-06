A los 40 años, Gignac puso una asistencia legendaria y Tigres se acerca a la final

Enrique Gómez

Aunque ya no haga tantos goles como antes, Andre-Pierre Gignac sigue siendo una leyenda de Tigres. El futbolista que lo cambió todo desde que llegó al club a mediados de 2015 generó la anotación con la que su equipo dio un paso sólido la novena final desde que tiene al ‘Bómboro’ en sus filas.

Porque la anotación que perfiló al equipo ‘felino’ en la vuelta de la semifinal ante Cruz Azul, fue de Juan Brunetta, pero el taconazo del francés cuando tenía la marca de dos jugadores no solo pasará a las estadísticas como una asistencia, sino que es un recordatorio de quién ha sido el 'galo' desde hace más de 10 años.

El técnico Guido Pizarro sorprendió al alinear al delantero de 40 años (cumplidos hace unas horas) de inicio, pues se pensaba que con la lesión de Nicolás Ibáñez prescindiría de un nueve de área, pero ¿por qué hacer eso cuando tienes el plantel a uno de los mejores goleadores en la historia del futbol mexicano? Acertada decisión.

A los 27 minutos del partido, Fernando Gorriarán buscó al francés en el área para descargar el balón, pero en vez de ahogarse entre la doble marca y la línea de fondo, el atacante tocó con el tacón y de primera intención hacia el corazón del área, donde Brunetta apareció para ‘fusilar’ a Andrés Gudiño y poner el 2-1 parcial en el 'Volcán'.