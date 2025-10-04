El gol de Juan Brunetta y el tacón de Ángel Correa, un total abuso

Enrique Gómez

Para consolidarse como candidato al título, Tigres debe ganarles a los equipos más fuertes de la Liga MX y, para empezar, había que hacer un gol, solo que el que anotó Juan Brunetta fue un total abuso.

Gran jugada del equipo ‘felino’, que entendió que la única manera de romper la aplicada defensa del Cruz Azul era con creatividad y así, después de una pared de lujo de Ángel Correa (el mejor delantero del Apertura 2025 según Comparisonator), quien devolvió el balón de tacón, el argentino abrió el marcador y encaminó a su equipo a la victoria en un partido de ‘Liguilla adelantada’.

Disparo de primera por parte de Brunetta, quien logró ajustar la dirección y la velocidad con su derechazo de parte interna y puso el balón en el ángulo del portero Kevin Mier, que nada pudo hacer.

En el duelo entre dos de los equipos con más calidad y protagonismo del futbol mexicano, Tigres pegó primero y en un momento inmejorable (51’), pues le permitió manejar el partido durante casi todo el segundo tiempo y obligar al rival a abrirse. Simplemente, un golazo que puso el juego en el terreno favorito del técnico Guido Pizarro y del club de Nuevo León.