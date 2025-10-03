Los mejores delanteros de la Liga MX juegan en Tigres

Enrique Gómez

Ni Toluca, ni Rayados, ni América... el mejor ataque de la Liga MX lo tiene los Tigres.

Al menos en lo individual, el equipo que dirige Guido Pizarro posee el ataque de mayor peso en el futbol mexicano. Si a eso le sumamos, que el conjunto regio es la defensa menos goleada del Apertura 2025, estamos ante uno de los aspurantes más completos del futbol mexicano, hacia la recta final del torneo.

Considerando las tres zonas en el ataque (extremos por ambas bandas y el centro delantero), resulta que el equipo norteño tiene al menos un jugador entre los tres mejores futbolistas en cada posición. De hecho, tiene en Ángel Correa al mejor centro delantero de todo el Apertura 2025.

Con ustedes, los mejores atacantes en lo que va del torneo, de acuerdo con la I.A. de Comparisonator:

Extremo izquierdo:

Lucas Ocampos (Rayados), 324 índex Ozziel Herrera (Tigres), 236 índex Allan Saint-Maximin (América), 223 índex

Extremo derecho:

Sergio Canales (Rayados), 305 índex Alejandro Zendejas (América), 268 índex Diego Lainez (Tigres), 216 índex

Delantero:

Ángel Correa (Tigres), 309 índex Paulinho (Toluca), 216 índex Anderson Duarte (Mazatlán), 213 índex

Entre Tigres, América y Rayados tienen a los atacantes más destacados, sin embargo, sorprende que el club ‘felino’ ponga un representante en cada posición de la ofensiva, mientras que el Toluca, a pesar de todos sus goles (31), únicamente tiene a Paulinho como individualidad destacada. Y es que, aunque Alexis Vega fue el MVP de la temporada pasada, ocupa el séptimo lugar entre los extremos por derecha.

Entonces, de todos los fichajes bomba que se dieron para este torneo, el mejor de todos es Ángel Correa, traído del Atlético de Madrid. Veremos cómo le va en la Jornada 12 contra Cruz Azul.