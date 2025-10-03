¿Tigres o Cruz Azul podrían ser líderes tras esta Jornada 12?

Enrique Gómez

Resulta que el ganador del duelo entre Tigres y Cruz Azul podría convertirse en el nuevo líder del Apertura 2025; bueno, en el caso de La Máquina, sería recuperar la cima que perdió la semana pasada.

Claro que, para que eso suceda, se necesita la combinación de otros resultados. Cruz Azul (24 puntos) requiere que Toluca, Monterrey y América no ganen sus respectivos partidos, mientras que el club ‘felino’ (22 puntos) necesita que los antes mencionados pierdan y que los ‘Diablos Rojos’ sean goleados por el Club León.

Así llegan ambos clubes a este duelo entre clubes protagónicos de la Liga MX: