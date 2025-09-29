Tigres ya tomó camino y dos triunfos al hilo lo demuestran

Redacción FOX Deportes

Tigres venció 2‑0 a Querétaro en el Estadio La Corregidora con un control sólido desde el arranque. A los 30 minutos, Juan Brunetta abrió el marcador con un zurdazo dentro del área, y al 53’, Marcelo Flores amplió la ventaja tras un remate tras un centro por la derecha. Querétaro intentó responder, pero se encontró con una defensa felina bien organizada. Desde el primer momento, Tigres dejó claro que se llevaría los tres puntos.

En la segunda mitad, los locales quedaron con diez hombres tras la expulsión de Mateo Coronel, lo que complicó aún más su reacción. Tigres manejó la posesión con tranquilidad y controló los espacios, con lo que evitó que los Gallos Blancos generaran oportunidades claras. La superioridad numérica permitió que los felinos administraran la ventaja con calma y seguridad.

Querétaro siguió intentando con centros desde las bandas y disparos de media distancia, sobre todo con Jonathan Perlaza, pero la portería de Nahuel Guzmán se mantuvo imbatida.

Cerca del final, tuvieron un penal a su favor en tiempo agregado, pero Pablo Barrera falló la ejecución enviando el balón por encima del travesaño. La derrota dejó a Querétaro en dificultades en casa.

🗣️ ¡Ganó la 𝑼, ganaron 𝑳𝒐𝒔 𝑻𝒊𝒈𝒓𝒆𝒔! pic.twitter.com/0DHiMnT5Ii — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) September 29, 2025

Con esta victoria, Tigres refuerza su posición en la parte alta de la tabla del Apertura 2025, sumando confianza y consistencia defensiva. Por su parte, Querétaro sigue en la zona baja y debe mejorar su efectividad en ofensiva.

El triunfo felino también evidencia la capacidad del equipo para aprovechar su superioridad numérica y mantener el orden táctico durante todo el partido.