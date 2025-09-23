¿Crisis en Tigres? Ni que fuera el Atlas

EFE

El uruguayo Fernando Gorriarán, mediocampista de los Tigres UANL, aseguró que aunque su equipo ha ganado sólo uno de sus últimos seis partidos, no pasa por ninguna crisis en el torneo Apertura.

"Tenemos muchas cosas por mejorar; el equipo está vivo y mañana saldrá a mostrar su mejor cara", dijo el jugador en una rueda de prensa un día antes de recibir al Atlas en la décima jornada del campeonato.

Con un triunfo, cuatro empates y una derrotas en sus últimos seis encuentros, Tigres es sexto con 16 puntos, siete menos que el líder Cruz Azul.

El pasado sábado, Tigres empató 1-1 con los Pumas UNAM con un gol del argentino Ángel Correa, quien sumó su cuarta anotación para mantenerse como el líder del ataque del equipo.

"La llegada de Ángel le generó ilusiones a los aficionados; hablé con él antes de que llegara y estaba entusiasmado. No vino a México a pasear, vino a ganar y tenemos la responsabilidad de acompañarlo y sacar el grupo adelante", dijo Gorriarán.

⚽️ Ensayo final de cara a nuestro partido de mañana en El Volcán.



¡Vamos los Tigres! 💛 pic.twitter.com/tqFBAEsri1 — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) September 23, 2025

El uruguayo de 30 años, un fijo en la alineación del entrenador de Tigres, el argentino Guido Pizarro, mostró optimismo en que el conjunto levante su rendimiento, lo cual conseguirá si mejora la puntería frente al arco porque su defensa es la mejor de la liga.

"Mañana contra Atlas tendremos una prueba para demostrarle a la gente que este equipo está para grandes cosas", agregó.

Gorriarán insistió en la necesidad de que Tigres hilvane una racha ganadora, pero aclaró que los triunfos non son el único objetivo porque contará mucho, cómo lo logra.

"Lo nuestro no es ganar por ganar; queremos tener una identidad; nuestra meta es la misma; llegar a finales y ganar títulos.

Atlas muestra la peor defensa del Apertura, lo cual tratará de aprovechar este miércoles Tigres para mejorar su ataque, el sexto más efectivo del campeonato.