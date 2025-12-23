Publicación: jueves 25 de diciembre de 2025

Julián Alvarez brilló a su máximo esplendor en 2025

‘La Araña’ apostó por el Atlético y se convirtió en la figura del equipo

Julián Alvarez lo ganó todo en dos temporadas con Manchester City, sin embargo, su rol en el equipo de Pep Guardiola no era principal por la presencia de Erling Haaland en el ataque y tuvo que mirar en otra dirección.

Julián Álvarez volvió a brillar en la Champions League

El argentino buscó generar peligro desde el arranque del partido.
Al minuto 37', Alexander Sørloth corrió por la banda y sacó un centro.
Álvarez recibió el esférico de frente al portero.
Sin dudarlo disparo y consiguió el gol del emparte.
Con el gol llevó a 11 su cuenta personal en la competencia vistiendo los colores del Atlético de Madrid.
El argentino igualó a Saúl Ñíguez.
Su siguiente meta es superar a Antoine Griezmann, quien cuenta con 39 tantos en la competencia continental.

El argentino aceptó la propuesta del Atlético de Madrid y con base a goles se convirtió en el ídolo que el Metropolitano esperaba, este 2025 será inolvidable luego de vivir el mejor año de su carrera a nivel individual.

‘La Araña’ se adaptó al estilo de los ‘Colchoneros’ desde un principio y en la segunda parte de la temporada pasada anotó tres goles en la Champions League, 12 tantos en 18 partidos de liga y sumó dos dianas más en la Copa del Rey, sin embargo, lamentablemente a nivel colectivo se fue en blanco y se quedó con la espina clavada.

Esta campaña registra cuatro anotaciones en cinco partidos de la Liga de Campeones y tres partidos consecutivos marcando; en el torneo local tiene siete y a lo largo del 2025 deja números que lo han convertido en el referente de la ofensiva del Atlético.

En total, son 19 en La Liga, siete en Champions y dos en la Copa del Rey, su historia apenas comienza, pero Julián está acostumbrado a ganar títulos y ese será su objetivo en 2026, consagrarse como ídolo ‘Colchonero’ llevando un trofeo a las vitrinas del club.

La magia de Julián Álvarez se apodera de la Champions League

Álvarez abrió el marcador al minuto 9.
El tanto se tuvo que revisar en el VAR.
Fue el décimo tanto de la ‘Araña’ en la Champions League desde que llegó al equipo.
Es apenas el tercer ‘Colchonero’ que consigue dobles dígitos en la competencia.
En la lista también están: Antoine Griezmann (39) y Saúl Ñíguez (11).
En total, Álvarez ha disputado 14 tantos de la Champions con el Atlético de Madrid.
En esta temporada del torneo suma 3 tantos en cinco encuentros; en todas las competencias ostenta 10, en 17 partidos.

