Julián Alvarez brilló a su máximo esplendor en 2025

Oscar Sandoval

Julián Alvarez lo ganó todo en dos temporadas con Manchester City, sin embargo, su rol en el equipo de Pep Guardiola no era principal por la presencia de Erling Haaland en el ataque y tuvo que mirar en otra dirección. Julián Álvarez volvió a brillar en la Champions League

El argentino aceptó la propuesta del Atlético de Madrid y con base a goles se convirtió en el ídolo que el Metropolitano esperaba, este 2025 será inolvidable luego de vivir el mejor año de su carrera a nivel individual.

‘La Araña’ se adaptó al estilo de los ‘Colchoneros’ desde un principio y en la segunda parte de la temporada pasada anotó tres goles en la Champions League, 12 tantos en 18 partidos de liga y sumó dos dianas más en la Copa del Rey, sin embargo, lamentablemente a nivel colectivo se fue en blanco y se quedó con la espina clavada.

Esta campaña registra cuatro anotaciones en cinco partidos de la Liga de Campeones y tres partidos consecutivos marcando; en el torneo local tiene siete y a lo largo del 2025 deja números que lo han convertido en el referente de la ofensiva del Atlético.

En total, son 19 en La Liga, siete en Champions y dos en la Copa del Rey, su historia apenas comienza, pero Julián está acostumbrado a ganar títulos y ese será su objetivo en 2026, consagrarse como ídolo ‘Colchonero’ llevando un trofeo a las vitrinas del club.