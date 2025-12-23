Toda una vida: Diego Simeone cumple 14 años en el banquillo del Atlético de Madrid

Héctor Cantú

En el Atlético de Madrid están de manteles largos, pues Diego Simeone ha cumplido 14 años al frente del banquillo de la institución, la era más larga en la historia del club para un entrenador.

Este martes ha sido el propio club el que ha recirdado el “14 del 14” haciendo alusión a los años cumplidos por Simeone y el dorsal que alguna vez vistió cuando defendió como futbolista los colores de la misma institución.

Catorce años del regreso del '14' para comenzar a hacer historia partido a partido. ¡Enhorabuena, míster! 🤗 https://t.co/9hacUJQw0t pic.twitter.com/t06rRNODJW — Atlético de Madrid (@Atleti) December 23, 2025

“Hoy se cumplen 14 años desde que Simeone llegó al Atleti. ‘Partido a partido’ cambió nuestra historia para siempre”, se lee en los mensajes de felicitación por el acontecimiento.

Desde su llegada, Simeone ha rescatado al equipo rojiblanco, llevándolo a ganar títulos de La Liga y a dos finales de Champions League, algo no imaginado en los tiempos en los que arribó a la institución luego de una abrupta eliminación en Copa del Rey.

Con 453 victorias (un 64,7 por ciento), también es el entrenador más ganador de la historia del Atlético. Su primer triunfo data del 15 de enero de 2012, por 3-0 ante el Villarreal, en su segundo duelo con el equipo rojiblanco.

Todo mi agradecimiento al Atlético de Madrid por estos 700 partidos.



Y como dije hace años, este club tiene futuro. Así que vamos por más todos juntos!!



GRACIAS SIEMPRE!! pic.twitter.com/0V93QsCT46 — Diego Pablo Simeone (@Simeone) November 24, 2024

166 empates (un 23,7 por ciento) y 144 derrotas (20,5 por ciento) completan los números de Simeone entre todos los torneos con ‘su’ Atlético, que ha marcado 1.283 goles y ha recibo 635 a lo largo de esos 14 años, los primeros nueve con ocho títulos.

Diego Simeone es un histórico de los banquillos y actualmente busca llevar a su equipo a pelear por el título de la temporada 2025-2026, donde luego del primer semestre disputado, marcha en tercera posición.