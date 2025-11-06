Giovanni Simeone se quedó con ganas ante la Juventus en la Serie A

Redacción FOX Deportes

El 'Cholito' Simeone asustó a la Juventus en el derbi de Turín que finalizó en un empate sin goles, en gran medida, a Michele Di Gregorio, meta de la 'Vecchia Signora' que mantuvo a raya los intentos del delantero argentino de Torino.

Desde el 26 de abril de 2015 no gana Torino un derbi ante su gran rival. Más de 10 años que la 'Juve' está invicta, visto desde el otro lado. Y el 'Cholito' estuvo cerca acabar con la maldición con una actuación estelar, en un partido que, en realidad, para el Torino, supo a mucho más que un simple empate.

Es el jugador diferencial del 'Toro'. Se nota que es un futbolista que ha vivido grandes noches, que ha jugado grandes partidos en Italia y en Europa. Es la referencia de un Torino que le buscó constantemente como solución en salida de balón y como primera opción en zona de tres cuartos. Solo le faltó el gol para completar un partido perfecto.

El empate, el segundo consecutivo desde la llegada de Spalletti al banquillo, impide a la 'Juve' sumarse directamente a la pelea con los de arriba. La victoria ante Cremonese, en el debut del técnico y este empate, dejan al combinado 'Bianconero' con 19 puntos, a tres del liderato. Faltan por jugar aún tanto Nápoles como Inter, Milan y Roma.