Juventus, un fantasma en la Champions League aun con Spalletti

Redacción FOX Deportes

Ya son cuatro partidos en la Champions League y la Juventus no ha podido ganar ninguno de ellos.

Se esperaba un triunfo en casa contra el Sporting de Lisboa, pero en vez de eso, el equipo italiano sumó un empate que seguramente lo mantendrá fuera de la zona de playoffs una vez que finalice esta fecha.

Empate 1-1 en el Allianz Stadium y la ‘Vecchia Signora’ llegó a tres puntos en la fase de liga de la Champions League, por lo que no pudo confirmar su despertar con Luciano Spalletti, quien apenas dirigió su segundo partido, luego de la presentación triunfal del fin de semana ante Cremonese.

Así fueron los goles de este partido por la cuarta fecha de la Liga de Campeones en Turín:

· 0-1 (12’): Golazo de Maxi Araujo, quien disparó cruzado desde una esquina del área

· 1-1 (34’): Dusan Vlahovic cerró cerca del área chica la gran diagonal de Khephren Thuram

Gracias al gol del exjugador del Toluca, el Sporting se instaló en los 10 primeros lugares, a falta de que se jueguen el resto de los partidos de la fecha. El club portugués llegó a siete unidades, luego de las victorias contra Marsella y Kairat y este punto de oro en Italia. Y hablando de equipos del país de ‘la bota’, la única derrota del SCP en esta Champions fue contra el Napoli, campeón y líder de la Serie A.

Cada equipo enfrenta a ocho clubes diferente en la fase de liga, por lo que se puede decir que vamos a medio camino. Veremos si la Juventus puede enderezar el camino con Spalletti en el timón.