Diego Simeone le abrió la puerta a Inter de Milan

Redacción FOX Deportes

Diego Simeone admitió este martes que, en su “camino” futuro como técnico, “sí” imagina “un periodo en el Inter”, su rival este miércoles en la jornada 5 de la Champions League, del que resaltó su plantilla “maravillosa” y su pleno de puntos en la competición europea.

“No estoy seguro, porque no depende de mí, pero en mi camino de entrenador que tendré sí que me imagino un periodo dentro del Inter”, respondió el ‘Cholo’ cuando fue interrogado sobre su deseo expresado en otros tiempos de dirigir algún día al conjunto ‘Nerazzurri’, en el que jugó como centrocampista a finales de los 90, tras el Atlético de Madrid.

Ahora será su rival de nuevo en la Liga de Campeones. “El Inter es un equipo que juega muy bien, con personalidad, que tiene claro el patrón de ataque que posee, sobre todo. Tiene una plantilla increíble”, remarcó en la rueda de prensa de la víspera del duelo de este miércoles en el Metropolitano.

“Tenemos que estar atentos a su valor y potenciar el nuestro”, apuntó el entrenador argentino, que recordó que el conjunto italiano, derrotado hace dos años en el Metropolitano, “ha llegado a dos finales” de la Liga de Campeones “en poco tiempo” y tiene un equipo “súper fuerte”, al tiempo que manifestó que “los números hablan por sí solos en la Champions”, en la que el Inter ha sumado los 12 puntos en juego.