Redacción FOX Deportes
Diego Simeone alabó a Antoine Griezmann luego de alcanzar 200 goles con Atlético de Madrid
Simeone agradeció compartir época con Griezmann y señaló que "el talento, no tiene edad"
Diego Simeone celebró los 200 goles alcanzados por Antoine Griezmann con la camiseta del Atlético de Madrid al anotar el tercero en la victoria ante el Eintracht y señaló, sobre el francés, que "el talento no tiene edad".
"Soy un agradecido a Antoine y su tiempo en el Atlético de Madrid. Ha logrado 200 goles, que es una locura. Recuerdo cuando llegó. Era un extremo bajito echado a la izquierda y lo invitamos a jugar en el uno contra uno y a jugar de mediapunta y creció hasta ser campeón del mundo”, apuntó ‘El Cholo’.
“Siempre ha sido un referente por su esfuerzo y trabajo y hoy ha tenido el agradecimiento que merece. El agradecimiento por todo lo que nos ha dado y por todo lo que nos da y nos va a seguir dando, porque el talento no tiene edad", dijo el entrenador.
Simeone destacó la goleada. "El gol te genera confianza y el equipo ha encontrado en estos partidos el gol. Estamos mejorando defensivamente y ofensivamente vamos creciendo. Necesitamos mejorar desde la humildad, la fe y el trabajo en equipo".
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT