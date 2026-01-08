El PSG de Luis Enrique queda eliminado de la Copa de Francia

Héctor Cantú

El campeón de la Copa de Francia, el París Saint Germain de Luis Enrique ha quedado eliminado del torneo y con ello se despide de toda posibilidad de refrendar su título.

El Paris FC ha dado al traste con los planes del PSG y se ha vengado de la derrota sufrida apenas unos días atrás en el marco de la Ligue 1.

Ahora, un solitario gol de Ikoné a 20 minutos del final, ha sido suficiente para que el PSG quedara en la orilla y sufriera una eliminatoria no presupuestada en esta fase del certamen.

Aunque el PSG intentó por todos los medis hacer daño, incluso con sus grandes estrellas tiradas al frente, no hubo lucidez ni efectividad a la hora de definir y así terminó enterrado el sueño de avanzar a los octavos de final.

El sabor es amargo en el PSG, pues más allá del resultado, el funcionamiento del equipo no ha sido el más adecuado, a pesar de que Luis Enrique movió sus piezas rumbo al fina del encuentro buscando el empate.

El PSG, que ganó recientemente la Supercopa de Francia, volverá a la actividad el próximo viernes para medirse al Lille en el marco de la Ligue 1, donde el PSG ocupa la segunda posición.