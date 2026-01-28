Nada para nadie, PSG y Newcastle jugarán el playoff de la Champions League

Karla Villegas Gama

Paris Saint-Germain empató a un gol con el Newcastle en la Jornada 8 de la Champions League y, con ello, ambos cuadros tendrán que pelear por su boleto a los octavos de final en los playoffs de la competencia.

Los locales arrancaron con ímpetu, tanto que al segundo 47 Bradley Barcola desbordó, se metió al área y en la carrera Lewis Miley tocó el esférico con la mano; tras la revisión en el VAR se concedió la pena máxima para los de Luis Enrique.

Ousmane Dembélé fue el encargado de cobrar desde los 11 pasos, pero Nick Pope aguantó y rechazó el cobro del Ballon d’Or.

Vitinha finds the bottom corner to give PSG a dream start on #UCL Matchday 8 💫 pic.twitter.com/BBZmvosX12 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) January 28, 2026

Poco les duró el gusto a los ingleses porque al minuto 8 apareció Khvicha Kvaratskhelia por la banda para mandar un centro que Vitinha controló con maestría para después quitarse a Lewis Hall con un recorte impecable y sacar un potente derechazo que terminó al fondo de las redes.

Cuando mejor jugaban los parisinos, Kvaratskhelia trastabilló y se lesionó el tobillo, forzando su salida del campo.

Al PSG no le faltaron oportunidades, pero sí contundencia y el Newcastle aprovechó la única que tuvo. Al 45+2’, Joe Willock se alzó dentro del área chica para rematar de cabeza y superar a Matvei Safonov.

Joe Willock and Newcastle pounce on a PSG defensive error to level things at 1-1 😬 pic.twitter.com/mB7Vo2pIvw — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) January 28, 2026

En el complemento, los ingleses intentaron sorprender a los locales con trazos largos, pero la defensa estuvo atenta. La más clara, de Willock, terminó anulada por fuera de juego.

El aviso sacudió a los de Luis Enrique y de a poco volvieron a construir jugadas que pusieron a prueba a Pope, pero el arquero de los ‘Magpies’ brilló.

Al 67’ llegaron los primeros cambios y con ello nuevos bríos para los visitantes que metieron en aprietos a los de casa.

PSG recurrió a disparos de larga distancia para intentar abrir el cerrojo inglés, pero ni Warren Zaïre-Emery ni Vitinha lo consiguieron.

El partido se tornó de ida y vuelta en los últimos 10 minutos del encuentro, aunque la más clara la tuvo el Newcastle. Harvey Barnes se encontró con un rebote, disparó y estrelló el esférico en el poste.

A pesar de los esfuerzos de ambos bandos, no pudieron encontrar el tanto de la victoria.