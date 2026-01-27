Inter tendrá bajas importantes ante Borussia Dortmund en la Champions League

Redacción FOX Deportes

Inter, que pelea por finalizar la primera fase entre los ocho primeros de la Champions League, se jugará el pase directo a los octavos de final ante Borussia Dortmund sin el italiano Nicolo Barella, centrocampista titular del equipo.

Gearing up for a big European night 💪@qatarairways pic.twitter.com/rXZZTHE6Y6 — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) January 27, 2026

Barella, pese a entrenarse con normalidad este martes, no entrará en la convocatoria del rumano Cristian Chivu por una sobrecarga muscular que le impide estar al máximo. De esta manera, se suma a las bajas del centrocampista turco Hakan Calhanoglu y del neerlandés Denzel Dumfries.

En su lugar apunta a entrar el croata Petar Sucic, que formará la medular junto al polaco Piotr Zielinski y el armenio Henrik Mkhitaryan.

Los ‘Nerazzurri’ ocupan la posición 14, apenas un punto por delante del Dormtund y necesitan la victoria ante los alemanes, además de esperar resultados favorables del resto de la jornada unificada para evitar los play-off.