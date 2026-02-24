Atlético de Madrid pasó por encima de Club Brugge

Karla Villegas Gama

Atlético de Madrid no tuvo problemas y se impuso 4-1 a Club Brugge en el duelo de vuelta de los playoffs de la Champions League.

Los españoles llegaron sin ventaja a casa, tras el 1-1 del duelo de ida, pero con la obligación de hacer valer la localía y no decepcionaron.

Alexander Sorloth abrió el marcador al minuto 23 tras dejar en el camino a Brandon Mechele para sacar un zurdazo que pasó entre las piernas de Simon Mignolet, dándole tranquilidad a un ‘Atleti’ que hasta ese momento se notaba incómodo ante el asedio del rival.

Route one football 🎯



Alexander Sørloth gives Atlético Madrid the lead in the tie off the assist from Jan Oblak

Poco a poco los locales mostraron mejoría y cuando más cerca estaban del segundo tanto, Joel Ordóñez volvió a igualar los cartones con un cabezazo dentro del área chica al 36’.

Dos minutos más tarde Hugo Vetlesen metió un testarazo que Jan Oblak alcanzó a desviar.

En el complemento Johnny Cardoso recuperó la ventaja de los ‘Colchoneros’ con un disparo desde fuera del área que dejó a Mignolet sin posibilidades.

Johnny Cardoso's first goal for Atlético Madrid

A partir de ese momento el partido le perteneció por completo a los de Diego Simeone.

Al 76’ Marcos Llorente lideró un contragolpe que incluyó la participación de Ademola Lookman, Antoine Griezmann y, finalmente, Sorloth, quien empujó el esférico para el 3-1.

Alexander Sørloth's second of the night puts Atlético Madrid on the brink of the #UCL Round of 16

Con el duelo controlado, el ‘Cholo’ movió sus piezas para cuidar el marcador; mientras que Ivan Leko optó por renovar el mediocampo.

Poco mostraron los belgas ante un ataque incesante del local que culminó al 87’ con uno más de Sorloth, de nueva cuenta de izquierda.

Con la victoria, el Atlético de Madrid aseguró su boleto a los octavos de final, en donde se medirá a Tottenham o Liverpool.