Muy dolido; Jan Oblak deja atrás su récord de 500 partidos como 'colchonero'

EFE

Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, explicó este miércoles que, “después de perder” con el Liverpool en la Liga de Campeones, no piensa en los 500 partidos que alcanzó en ese duelo, aunque admitió que es “un gran número”. El partido 500 de Jan Oblak, fue en Champions League y con derrota

“Después de perder, no piensas mucho en eso. Prefiero no perder este partido. Es un gran número, pero después de una derrota no parece tan importante”, explicó en declaraciones recogidas en la página web oficial de la UEFA.



Oblak lamentó el inicio del encuentro. “Fue difícil. Empezamos mal, pero nos defendimos. Después de hacer el 2-2 creo que deberíamos haber presionado más para conseguir el tercer gol. No estaba pensando demasiado en aguantar para empatar. Estaba pensando si podíamos conseguir un tercero y ganar el encuentro", apuntó.