Galatasaray da un golpe de autoridad en la Champions League

Karla Villegas Gama

Galatasaray hizo valer su condición de local y se impuso 5-2 a la Juventus en el juego de ida de los playoffs de la Champions League.

El duelo arrancó con mucha intensidad, ambos equipos construyeron jugadas interesantes, pero ninguna de peligro real.

Fue al minuto 15 que Gabriel Sara abrió el marcador con un disparo de larga distancia ante la displicencia de la defensa.

Goals from Galatasaray's Gabriel Sara and Juventus' Teun Koopmeiners has this game 1-1 following a breathless start at Rams Park🤯 pic.twitter.com/C67pAdQTAU — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 17, 2026

Los visitantes respondieron en la siguiente jugada, por conducto de Teun Koopmeiners, quien mandó el esférico directo al ángulo.

El tanto llenó de confianza a la ‘Vecchia Signora’ y Koopmeiners se selló su doblete al 32’ en lo que pareció una copia del primer gol.

Aunque el ‘Cimbom’ buscó igualar los cartones antes del descanso, la zaga juventina no lo permitió.

En el completo la historia sería muy diferente y al 49’ Noa Lang consiguió el tan ansiado segundo gol.

La Juventus no encontraba cómo recuperar su ventaja, en cambio los turcos capitalizaron los errores de los italianos.

Noa Lang scores his first Galatasaray goal to bring the home side back level against Juventus 🇹🇷 pic.twitter.com/DQB0O2zLqk — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 17, 2026

Al 60’ Davinson Sánchesz hizo el 3-2, cabeceando un cobro de falta de Sara.

Cuando peor la pasaba la Juventus, tras la expulsión de Juan Cabal, Lang amplió el marcador gracias a la presión que ejerció Victor Osimhen sobre Lloyd Kelly.

Finalmente, al 86’ Sacha Boey cerró la cuenta a pase de Osimhen, dejando a los ‘Bianconeri’ con un largo camino por recorrer para el duelo de vuelta, del próximo 25 de febrero.