¡El campeón vive! Paris Saint-Germain, a los octavos de la Champions

Enrique Gómez

Los buenos equipos no solo poseen una gran plantilla, también deben tener mucha disciplina y concentración. Esa mentalidad fue lo que marcó la diferencia entre el Paris Saint-Germain y el Monaco.

El PSG avanzó a los octavos de final de la Champions League, luego de que su rival se autodestruyera por segundo partido consecutivo y le facilitara las cosas al campeón reinante del futbol europeo.

Con el empate 2-2 en el Parque de los Príncipes, el global de 5-4 favoreció al conjunto de Luis Enrique.

Una desgracia para el equipo del principado, que contra todos los pronósticos se adelantó en el marcador como visitante y empató el global, pero que iniciando el segundo tiempo encajó una expulsión lapidaria, que el equipo parisino castigó de inmediato con dos anotaciones consecutivas.

Así fueron los goles de este partido, válido por los playoffs de la Champions League:

· 0-1 (45’): Gran volea de Maghnes Akliouche dentro del área, justo antes del medio tiempo

· 1-1 (60’): Marquinhos apareció cerca de la línea de gol para cerrar la diagonal de Désiré Doué

· 2-1 (66’): Khvicha Kvaratskhelia aprovechó el tiro rebotado de Hakimi para vencer al arquero

· 2-2 (90’+1): Jordan Teze aprovechó un balón suelto en el área y disparó pegado al poste derecho

La expulsión que lo arruinó todo para el Monaco en Paris

Los goles que le dieron la clasificación al PSG cayeron ocho minutos después de la expulsión de Mamadou Coulibaly, quien vio la doble amarilla al 58’ y puso a su equipo en una desventaja irreparable.

También en el partido de ida el Monaco se quedó con uno menos en el peor momento posible, luego de que Aleksandr Golivin vio la roja directa al (48’), al poco tiempo de que el equipo parisino había logrado emparejar una desventaja tempranera de dos goles. El marcador terminó 3-2 en favor de la visita.

De esta manera, el campeón de la Champions League está en los octavos de final. Mereceido, pues se mostró como un equipo grande, que tiene disciplina y que aprovecha sus oportunidades.