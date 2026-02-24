Un auténtico gigante, Bodø/Glimt elimina al Inter

Karla Villegas Gama

Bodø/Glimt no deja de sorprender y consiguió lo que nadie imaginaba: eliminar al Inter de la Champions League, tras imponerse en ambos partidos de los playoffs (3-1 en la ida y 1-2 en la vuelta) y sellar su pase a los octavos de final por primera vez en la historia.

Los noruegos tenían una tarea complicada, pues a pesar de sus dos goles de ventaja, nunca habían vencido a un rival italiano como visitantes.

Sin embargo, el ‘Superlaget’ supo sufrir en el primer tiempo, con un Inter dominante en todas las líneas y llegadas de peligro por conducto de Federico Dimarco, Pio Esposito y Nicolò Barella, pero ninguna terminó al fondo de las redes.

BODØ/GLIMT STUN THE SAN SIRO 💥



Former AC Milan striker Jens Petter Hauge cashes in on a gift of a mistake from Manuel Akanji to put the Norwegian side in total control 😨 pic.twitter.com/UoQUjDwz1q — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 24, 2026

En el complemento, Manuel Akanji, presionado por el rival, perdió el esférico. Ole Didrik Blomberg aprovechó para disparar y, aunque Yann Sommer rechazó, el rebote le cayó a Jens Petter Hauge, que no perdonó y abrió el marcador al minuto 57.

Cristian Chivu decidió refrescar la media cancha al 62’, con miras a reponerse del golpe, pero de poco sirvió porque 10 minutos más tarde Bodø/Glimt amplió la ventaja.

Hauge envió un centro venenoso que Håkon Evjen controló dentro del área para después mandarlo al fondo de las redes.

BODØ/GLIMT ARE IN DREAMLAND 💭😍



Håkon Evjen finishes a stunning team move to put the Norwegian side up by FOUR goals against last year's #UCL runners-up! pic.twitter.com/ZxRCx8FA2u — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 24, 2026

El Inter buscó espabilar y consiguió acortar la distancia al 76’. Los italianos tuvieron un córner que contó con varios toques dentro del área, pero finalmente Alessandro Bastoni consiguió empujar el esférico para el único tanto de los ‘Nerazzurri’.

No hubo tiempo para más y el ‘Superlaget’ dejó en el camino a otro gigante europeo, tras superar a Manchester City y Atlético de Madrid en las dos últimas jornadas de la fase de liga.

Ahora tendrá que esperar para saber si su rival en octavos de final serán los ‘Sky Blues’ o el Sporting de Portugal.