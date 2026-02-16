La maravillosa historia del Bodø/Glimt

Karla Villegas Gama

Bodø/Glimt, el equipo de Noruega que ha acaparado los reflectores en la Champions League tiene una historia muy peculiar.

Fundado en la provincia de Nordland, ha luchado ‘a capa y espada’ por hacerse de un lugar en el futbol europeo desde su creación en 1916.

Para empezar, tuvo que esperar 61 años para que la Federación Noruega de Futbol permitiera que los equipos del norte del país compitieran en la máxima categoría.

Las primeras cuatro décadas no fueron fáciles, pues de 1973 a 2018 el club tuvo que sortear problemas económicos y bajo rendimiento que los llevó en repetidas ocasiones a la Segunda División.

Los primeros años de felicidad Copyright: Reuters

El ‘Superlaget’ se convirtió en uno de los clubes más feroces de Noruega a partir de 2019, peleando palmo a palmo con Rosenborg, el gigante de la Eliteserien.

En esa temporada finalizaron en segundo sitio de la tabla general y se ganaron un lugar en los playoffs de la Europa League, lo que marcó su regreso a las competencias europeas tras 16 años de ausencia. El equipo quedó eliminado en la tercera ronda, pero marcó el comienzo de una nueva era.

En 2020 el ‘Superlaget’ levantó su primer título de Primera División, producto de 26 victorias, tres empates y una derrota. Además, se ganó un lugar en las clasificatorias de la Champions League, competencia que nunca habían experimentado. Sin embargo, quedaron eliminados en la primera etapa a manos de Legia Varsovia y fueron transferidos a la Conference League.

Fue en esa competencia donde le mostraron al mundo de qué estaban hechos. En la fase de grupos se mantuvieron invictos, con tres triunfos y tres empates, incluido un escandaloso 6-1 frente a la Roma. En playoffs eliminaron al Celtic; en octavos de final, al AZ Alkmaar, y en cuartos la ‘Loba’ obtuvo su revancha y los eliminó con global de 5-2.

Un habitual de las competencias europeas Copyright: Reuters

En la campaña 2022/23 llegó directamente a la fase de grupos de la Europa League, algo que jamás había conseguido, y aunqun no pudo avanzar a la etapa de eliminación directa, quedó de manifiesto que el ‘Superlaget’ era un habitual en torneos continentales, avalado por dos títulos más en la liga noruega (2023 y 2024).

Asistió a la Conference League de 2023/24, donde cayó en el playoff previo a los octavos de final, y en la 2024/25 llegó a la Europa League para sellar su mejor participación -y la de cualquier club noruego- en el ‘Viejo Continente’-.

En fase de liga concluyó en la novena posición y eliminó en la repesca a Twente; en octavos de final dejó en el camino a Olympiacos; en cuartos superó a la Lazio en penales, y en la semifinal perdió con Tottenham.

A pesar del descalabro, Bodø/Glimt logró lo que ningún equipo de su país había hech: clasificar a la antesala por el título en una competencia europea.

Un sueño cumplido Copyright: Reuters

Un año más tarde, el ‘Superlaget’ amarró su pase a la fase de liga de la Champions League por primera vez en la historia con un contundente 6-2 sobre Strum Graz.

Aunque sus primeros seis duelos lo pusieron en el sitio 34 (cuatro derrotas y dos empates) y casi sin esperanzas de avanzar a la fase de eliminación directa, en las dos últimas jornadas sacó la casta.

El 20 de enero de 2026 recibió al Manchester City, que ocupaba la cuarta posición. Lo que parecía ser un trámite para los ingleses se convirtió en una hazaña monumental, pues el Bodø/Glimt sorprendió y los derrotó 3-1.

En la última fecha se metió al Estadio Metropolitano para dar otra cátedra de futbol e imponerse 1-2 al Atlético de Madrid.

Esos seis puntos catapultaron a los noruegos hasta el puesto 23 de la liga y les garantizó un sitio en el playoff, donde se verán las caras con el Inter.