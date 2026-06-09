Publicación: martes 9 de junio de 2026

EFE

España, la gran favorita para ganar el Mundial, según Goldman Sachs

La firma realizó un modelo predictivo y analizó casos previos.

España, con un 26 por ciento de probabilidades, es la selección con más opciones de ganar el Mundial de futbol, seguida de Francia (19 %), Argentina (14%), Brasil (8%) y Países Bajos e Inglaterra (5%), según un estudio predictivo del grupo de banca de inversión estadounidense Goldman Sachs.

Esta compañía ha elaborado un modelo para predecir el resultado de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México, que comienza este jueves 11, en el que vaticina que las semifinales serán España-Francia y Argentina-Brasil, con 'La Roja' y la 'Albiceleste' como protagonistas de la final y triunfo de los de Luis de la Fuente.

Concede a España el papel de favorito al resaltar que su predicción "coincide con el patrón histórico de que la Copa del Mundo casi siempre vuelve a Europa tras haber sido ganada por un equipo sudamericano", con la excepción de los triunfos de Brasil en 1958 y 1962.

España es una aplanadora imparable; goleó 6-0 a Turquía

España se mantiene imparable y propina la peor goleada a Turquía en un partido oficial ante la Furia Roja
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El informe, en el que predice los resultados de la primera fase y los vencedores en los cruces de las eliminatorias, toma como referencia datos históricos de rendimiento de cada equipo y su capacidad goleadora, así como diversos factores mentales y geográficos, como la altitud y la temperatura, aseguró Goldman Sachs en su informe.

En el caso de España, prevé que en la fase de grupos venza a Cabo Verde y a Arabia Saudita, en ambos casos por 3-0, y a Uruguay por 2-0.

En dieciseisavos, se cruzaría con Austria; en octavos con Colombia y en cuartos con Turquía.

De Argentina, presagia que se impondrá por 2-1 en sus tres partidos de la fase de grupos -Argelia, Austria y Jordania- y que en las eliminatorias, superará a Uruguay, a Estados Unidos y a Portugal en cuartos.

Argentina arrasa con Brasil y celebra su clasificación al Mundial 2026

Argentina goleó 4-1 a Brasil en el Estadio Monumental.
Brasil parece muy lejos de poder competirle a su archirrival histórico.
Con goles de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Giuliano Simeone, la 'Albiceleste' bailó a Brasil.
Argentina ya había amarrado su boleto al Mundial antes de jugar y lo celebró con una victoria aplastante.
Brasil cayó al cuarto lugar de las eliminatorias de CONMEBOL.
Así se vivió la goleada de Argentina sobre Brasil.
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Francia también quedaría invicta en la primera fase del Mundial, con triunfos ante Senegal y Noruega (2-1) e Irak (3-0) y llegaría a semifinales tras eliminar a Paraguay, Alemania y Países Bajos.

Brasil derrotaría en la fase de grupos por 2-1 a Marruecos, Haití y Escocia y progresaría hasta la semifinal tras apear a Japón, Noruega e Inglaterra. En el duelo por el tercer y cuarto puesto, caería ante Francia.

Países Bajos e Inglaterra tienen un 5 por ciento de alzar la copa, y completarían el top 10 Portugal (4.8%), Alemania (4.5%), Colombia (2.2%) y Croacia (1.7%).

Francia escaló al primer lugar del Ranking FIFA; México sigue fuera del 'Top 10'

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15. México - 1681 puntos
10. Alemania - 1730 puntos
9. Bélgica - 1734 puntos
8. Marruecos - 1755 puntos
7. Países Bajos - 1757 puntos
6. Brasil - 1761 puntos
5. Portugal - 1763 puntos
4. Inglaterra - 1825 puntos
3. Argentina - 1874 puntos
2. España - 1876 puntos
1. Francia - 1877 puntos

A México y Ecuador le conceden un 0.8 por ciento de opciones; a Estados Unidos, el 0.5%; a Uruguay, el 0.4%; a Paraguay, el 0.3% y a Panamá, el 0.1%.

De las 48 selecciones que compiten en el Mundial, 13 no tendrían ninguna opción de conquistar el título, entre ellas, Catar, Ghana, Arabia Saudita, Costa de Marfil o Sudáfrica.

A la hora de valorar el rendimiento de cada selección, el estudio tiene como referencia el sistema de puntuación Elo, el método matemático basado en cálculo estadístico y que clasifica a los jugadores en función de su calidad.

¿Cuál es el mejor partido que tendrá México en el Mundial 2026?

México vs Sudáfrica, 11 de junio | Ciudad de México
Corea del Sur vs UEFA 4 (Dinamarca, Macedonia, Irlanda o República Checa), 11 de junio | Guadalajara
Túnez vs UEFA 2 (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania), 14 de junio | Monterrey
Colombia vs Uzbekistán, 17 de junio | Ciudad de México
México vs Corea del Sur, 18 de junio | Guadalajara
Japón vs Túnez, 20 de junio | Monterrey
Colombia vs FIFA A (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo), 23 de junio | Guadalajara
México vs UEFA 4 (Dinamarca, Macedonia, Irlanda o República Checa), 24 de junio | Ciudad de México
Sudáfrica vs Corea del Sur, 20 de junio | Monterrey
España vs Uruguay, 26 de junio | Guadalajara

Se predice que España, con una puntuación Elo de 2,155 se hará con el título -52 puntos más que Argentina y 84 más que Francia- y está respaldada por "su talento goleador y su buen momento de forma en la competición".

A Argentina la pone como tercera en probabilidades al considerar que los equipos que defienden el título suelen tener un rendimiento inferior.

Se explica que el sistema Elo es una medida que pondera el éxito de las selecciones en función de sus resultados y el potencial de sus rivales, lo que hace que no coincida exactamente con el ranking de la FIFA, donde Argentina es la número uno por delante de España, Francia e Inglaterra.

Inglaterra con paso perfecto y sin recibir gol apunta al Mundial 2026

Albania 0-2 Inglaterra
Harry Kane terminó con la resistencia albanesa a los 74 minutos
Inglaterra terminó la eliminatoria UEFA con ocho victorias en ocho partidos
Kane suma cinco goles en cinco partidos con su selección en 2025
El delantero inglés es el futbolista con más goles desde 2019 en la fase de clasificación con 40 dianas
Albania 0-2 Inglaterra
El capitán anotó el 2-0 a los 82 minutos
Inglaterra terminó la eliminatoria UEFA con ocho victorias en ocho partidos
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El estudio ve a Alemania como el único equipo grande "sin aportación de talento ofensivo", lo que achaca a que "tiene menos goleadores de élite en comparación con otros equipos".

Según Goldman Sachs, sus proyecciones "no se alejan mucho de las cuotas de las casas de apuestas, salvo por una menor probabilidad de victoria para Inglaterra", aunque puntualiza que "el poder estadístico del modelo sigue siendo limitado", a lo que se añade "la imprevisibilidad inherente" del futbol.

Alemania llegará al Mundial 2026 con una racha de siete victorias en fila

Alemania 2-1 Ghana
Kai Havertz anotó el 1-0 a favor de los locales
Havertz engañó a Benjamin Asare al 45+3
El mediocampista suma 21 goles con la 'Mannschaft'
Alemania llegará al Mundial 2026 con una racha de siete victorias en fila
Fatawu Issahaku igualó el marcador a los 70 minutos
Deniz Undav marcó el gol del triunfo a los 88 minutos
Alemania 2-1 Ghana
Alemania derrotó 2-1 a Ghana en su última prueba antes de su debut en la Copa del Mundo al que llegará con la confianza de siete triunfos de forma consecutiva entre eliminatoria y amistoso

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