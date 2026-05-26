Publicación: martes 2 de junio de 2026

EFE

La FIFA publica las listas oficiales de convocados para el Mundial

Las 48 selecciones ya tienen definidos a los futbolistas que disputarán el torneo.

La FIFA publicó este martes las listas oficiales de convocados para el Mundial 2026 con los 1,248 jugadores que representarán a las 48 naciones participantes en el torneo, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.

Será el mayor Mundial de la historia, con 104 partidos repartidos entre los tres países, y la final programada en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

Para 891 jugadores este es el primer Mundial de su carrera, lo que deja tan solo a 357 con experiencia previa en el principal torneo de selecciones del mundo, según un comunicado de la FIFA. El argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo y el mexicano Guillermo Ochoa disputarán su sexta edición, récord para un futbolista.

¡Multiverso de mascotas! Zayu, Maple y Clutch se reunieron con las botargas de Guadalajara

Las mascotas del Mundial visitaron el centro de Guadalajara, ciudad mundialista en el torneo de 2026.
Maple, Zayu y Clutch con sombrearos típicos de charro.
Se reunieron con las mascotas del deporte tapato, como lo son Atlas y Chivas.
Así se vivió la fiesta premundialista en 'La Perla de Occidente' en México.
Así se vivió la fiesta premundialista en 'La Perla de Occidente' en México.
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Así se vivió la fiesta premundialista en 'La Perla de Occidente' en México.
Así se vivió la fiesta premundialista en 'La Perla de Occidente' en México.

Además, 22 jugadores sabrán lo que es haber levantado el trofeo de campeón con anterioridad, principalmente los integrantes de la Selección Argentina que viajaron a Catar 2022.

Un total de 449 clubes diferentes de 71 países están representados en el Mundial. El Manchester City, con 19 futbolistas, es el equipo que más jugadores envía al torneo.

Algunas selecciones, como Catar y Arabia Saudita, están formadas casi íntegramente por jugadores que militan en la liga local, mientras que otras como Cabo Verde, Costa de Marfil, Curazao, República Democrática del Congo, Senegal y Uruguay, solo las componen futbolistas procedentes de ligas extranjeras.

El Estadio Azteca se 'adorna' a 86 días del Mundial

Así luce por fuera el Estadio Azteca a 86 días de albergar el partido inaugural entre México y Suadáfrica.
El inmueble, cuyo nombre oficial será Estadio Banorte por motivos de patrocinio, ya lució sus primeras letras en el techo.
Las nuevas butacas ya fueron colocadas, pero los paneles en el techo van a menos de la mitad.
Los trabajos también son en la explanada del inmueble.
El Estadio (que se llamará Ciudad de México en el Mundial) se reinaugurará el 28 de marzo en un partido amistoso entre el Tri y Portugal.
De momento, solo las letras
El Estadio Azteca se convertirá en el primero en albergar tres partidos inaugurales del Mundial, cuando el Tri reciba a Sudáfrica el 11 de junio.
Así continúan los trabajos de cara a la Copa del Mundo del 2026.
Así continúan los trabajos de cara a la Copa del Mundo del 2026.
Así continúan los trabajos de cara a la Copa del Mundo del 2026.

Por edades, el jugador más veterano es el portero escocés Craig Gordon, con 43 años y 162 días, mientras que el más joven es el mexicano Gilberto Mora, de 17 años y 240 días.

Entre los seleccionadores, el entrenador de Ghana, el portugués Carlos Queiroz se convertirá en el segundo técnico en dirigir cinco Mundiales seguidos (Portugal 2010, Irán 2014-2018-2022), después de Bora Milutinović (México 1986, Costa Rica 1990, Estados Unidos 1994, Nigeria 1998 y China 2002).

El Estadio Azteca de México dará inicio al Mundial la próxima semana, cuando acoja el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Por dentro, el Estadio Azteca sí es de Clase Mundial

El ahora llamado Estadio Banorte, a unas horas de su reapertura para el México-Portugal.
Así luce por dentro el Estadio que en junio será tres veces mundialista.
Graderío de primer nivel y con una de las mejores canchas a nivel mundial.
Cuidando cada detalle para la 'reinauguración' del Estadio Azteca tras casi 2 años cerrado por remodelación.
Por fuera, el Estadio ha generado cuestionamientos, pero se respetó la estrcutura de lo que es un templo para el futbol mundial.
El Estadio Banorte tiene capacidad para 87,500 espectadores.
Así luce el nuevo Estadio Azteca, casa de la Selección Mexicana, del América y sede de apertura en el Mundial 2026.
Así luce el nuevo Estadio Azteca, casa de la Selección Mexicana, del América y sede de apertura en el Mundial 2026.

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