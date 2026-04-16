Llegar al MetLife Stadium en tren costará 150 dólares en el Mundial

EFE

Los billetes de ida y vuelta desde la ciudad de Nueva York para asistir a los partidos del Mundial que se celebrarán en el Estadio MetLife, situado en Nueva Jersey, costarán 150 dólares, y habrá un total de 40,000 billetes para cada día de partido.

El de ida y vuelta desde Nueva York al MetLife, que cubre 18 millas (29 kilómetros), pasará de los 12.90 dólares habituales a los 150 para el Mundial, lo que representa un aumento del 1,062%.

Estos altos precios serán "para pagar los 48 millones de dólares que costará dedicar los trenes desde Penn Station (Nueva York) al estadio MetLife", según explicó este viernes en una rueda de prensa el presidente y consejero delegado del sistema de trenes de Nueva Jersey (NJ Transit), Kris Kolluri.

¡Grupos completos! Ellos son los 6 reclasificados al Mundial 2026

Para conseguir el boleto de tren al Estadio MetLife, a la venta a partir del 13 de mayo, NJ Transit requerirá una entrada válida para el partido de ese día.

El estadio MetLife tiene una capacidad de 82,500 personas, más del doble de los 40,000 billetes que NJ Transit tiene previsto vender para cada partido.

El sistema de trenes de NJ Transit cerrará cuatro horas antes del partido todos sus servicios que no sean hacia el MetLife en Penn Station, su estación principal de Manhattan.

Cuatro de los ocho partidos serán por la tarde en días entre semana, mientras que los otros caerán en fines de semana.

Con horarios y sedes, así quedó definido el Grupo A del Mundial

Además del tren directo al MetLife, los aficionados también podrán desplazarse hasta el estadio con autobuses lanzadera operados por el comité anfitrión de la sede Nueva York/Nueva Jersey de la FIFA desde las estaciones de Port Authority y Grand Central, con un precio de 80 dólares para ida y vuelta.

Las opciones de aparcamiento de coche serán reducidas, con algunas zonas cerca del estadio habilitadas por la FIFA que pueden sobrepasar los 200 dólares. Llegar al estadio andando está prohibido, ya que no hay aceras para peatones.

El primer partido que acogerá la sede de Nueva York/Nueva Jersey será el Brasil-Marruecos del 13 de junio, justo un mes después de que NJ Transit abra la venta los billetes de tren para el estadio. Brasil es, junto con Argentina, una de las selecciones que más multitudes mueven en los Mundiales.

Por dentro, el Estadio Azteca sí es de Clase Mundial

Las otras selecciones que tienen partidos calendarizados en fase de grupos en el MetLife son Francia, Senegal, Noruega, Ecuador, Alemania, Panamá e Inglaterra, además de los equipos a los que les toque jugar en esta sede en dieciseisavos, octavos y en la gran final.

Ayer, la gobernadora de Nueva Jersey, la demócrata Mike Sherrill, criticó que la FIFA no contribuya a los gastos de transporte para los partidos del Mundial, pese a que cobre "hasta 10,000 dólares a los fans para una entrada en la final, 200 por aparcamiento premium y vaya a ganar unos 11,000 millones con todo el torneo".