Publicación: viernes 17 de abril de 2026

EFE

Llegar al MetLife Stadium en tren costará 150 dólares en el Mundial

El traslado hacia los partidos en Nueva Jersey subirá de precio.

Los billetes de ida y vuelta desde la ciudad de Nueva York para asistir a los partidos del Mundial que se celebrarán en el Estadio MetLife, situado en Nueva Jersey, costarán 150 dólares, y habrá un total de 40,000 billetes para cada día de partido.

El de ida y vuelta desde Nueva York al MetLife, que cubre 18 millas (29 kilómetros), pasará de los 12.90 dólares habituales a los 150 para el Mundial, lo que representa un aumento del 1,062%.

Estos altos precios serán "para pagar los 48 millones de dólares que costará dedicar los trenes desde Penn Station (Nueva York) al estadio MetLife", según explicó este viernes en una rueda de prensa el presidente y consejero delegado del sistema de trenes de Nueva Jersey (NJ Transit), Kris Kolluri.

¡Grupos completos! Ellos son los 6 reclasificados al Mundial 2026

Grupo A: Chequia venció a Dinamarca y se metió en el camino de México, Sudáfrica y Corea del Sur.
Grupo B: Bosnia y Herzegovina dio la campanada ante Italia y jugará ante Canadá, Catar y Suiza.
Grupo D: Turquía cumplió ante Kosovo y se integró al sector de Estados Unidos, Paraguay y Australia.
Grupo F: Suecia derrotó a Polonia y le puso fuego al cuadrante de Países Bajos, Japón y Túnez
Grupo I: Irak eliminó a Bolivia y se cruzará en la Copa del Mundo con Francia, Senegal y Noruega.
Grupo K: Congo Democrático liquidó a Jamaica y completó el sector de Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Para conseguir el boleto de tren al Estadio MetLife, a la venta a partir del 13 de mayo, NJ Transit requerirá una entrada válida para el partido de ese día.

El estadio MetLife tiene una capacidad de 82,500 personas, más del doble de los 40,000 billetes que NJ Transit tiene previsto vender para cada partido.

El sistema de trenes de NJ Transit cerrará cuatro horas antes del partido todos sus servicios que no sean hacia el MetLife en Penn Station, su estación principal de Manhattan.

Cuatro de los ocho partidos serán por la tarde en días entre semana, mientras que los otros caerán en fines de semana.

Con horarios y sedes, así quedó definido el Grupo A del Mundial

México vs Sudáfrica → 11 de junio (15:00 ET), Estadio Ciudad de México
Corea del Sur vs Chequia → 11 de junio (22:00 ET), Estadio Guadalajara
Chequia vs Sudáfrica → 18 de junio (12:00 ET), Atlanta Stadium
México vs Corea del Sur → 18 de junio (21:00 ET), Estadio Guadalajara
Sudáfrica vs Corea del Sur → 24 de junio (21:00 ET), Estadio Monterrey
Chequia vs México → 24 de junio (21:00 ET), Estadio Ciudad de México

Además del tren directo al MetLife, los aficionados también podrán desplazarse hasta el estadio con autobuses lanzadera operados por el comité anfitrión de la sede Nueva York/Nueva Jersey de la FIFA desde las estaciones de Port Authority y Grand Central, con un precio de 80 dólares para ida y vuelta.

Las opciones de aparcamiento de coche serán reducidas, con algunas zonas cerca del estadio habilitadas por la FIFA que pueden sobrepasar los 200 dólares. Llegar al estadio andando está prohibido, ya que no hay aceras para peatones.

El primer partido que acogerá la sede de Nueva York/Nueva Jersey será el Brasil-Marruecos del 13 de junio, justo un mes después de que NJ Transit abra la venta los billetes de tren para el estadio. Brasil es, junto con Argentina, una de las selecciones que más multitudes mueven en los Mundiales.

Por dentro, el Estadio Azteca sí es de Clase Mundial

El ahora llamado Estadio Banorte, a unas horas de su reapertura para el México-Portugal.
Así luce por dentro el Estadio que en junio será tres veces mundialista.
Graderío de primer nivel y con una de las mejores canchas a nivel mundial.
Cuidando cada detalle para la 'reinauguración' del Estadio Azteca tras casi 2 años cerrado por remodelación.
Por fuera, el Estadio ha generado cuestionamientos, pero se respetó la estrcutura de lo que es un templo para el futbol mundial.
El Estadio Banorte tiene capacidad para 87,500 espectadores.
Así luce el nuevo Estadio Azteca, casa de la Selección Mexicana, del América y sede de apertura en el Mundial 2026.
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Las otras selecciones que tienen partidos calendarizados en fase de grupos en el MetLife son Francia, Senegal, Noruega, Ecuador, Alemania, Panamá e Inglaterra, además de los equipos a los que les toque jugar en esta sede en dieciseisavos, octavos y en la gran final.

Ayer, la gobernadora de Nueva Jersey, la demócrata Mike Sherrill, criticó que la FIFA no contribuya a los gastos de transporte para los partidos del Mundial, pese a que cobre "hasta 10,000 dólares a los fans para una entrada en la final, 200 por aparcamiento premium y vaya a ganar unos 11,000 millones con todo el torneo".

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