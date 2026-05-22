La historia de Pep Guardiola y el Manchester City ha llegado a su fin

Enrique Gómez

Sabiendo que no hay un entrenador como Pep Guardiola en todo el mundo, el Manchester City anunció la salida del español, quien transformó para siempre la historia de la institución.

Después de 10 años en el cargo y una estela de seis Premier Leagues, un ‘sinfín’ de copas y la anhelada Champions League, el estratega español decidió por fin a la etapa más gloriosa de su carrera.

Con un total de 20 títulos, los dos últimos conquistados esta temporada con el doblete de copas (la FA y la de la liga) Guardiola se despidió del Manchester City a través de un video, sin embargo, se espera una gran ceremonia el domingo ante el Aston Villa en lo que será el último partido de la temporada.

Pep Guardiola 🐐 — Manchester City (@ManCity) May 22, 2026

“Qué tiempo hemos pasado juntos”, expresó Pep en un mensaje a través de las redes sociales del club, donde aseguró estar convencido de esta decisión “No me pregunten las razones por las que me voy. No hay ninguna, pero dentro de mí sé que es el momento adecuado. Nada es eterno. Si lo fuera, seguiría aquí. Eternas son las emociones, la gente, los recuerdos, el amor que tengo por mi Manchester City”.

Guardiola agradeció a los aficionados y recordó los momentos deportivos y personales que lo marcaron en este club, donde, aunque le quedaba un año más de contrato, decidió dar un paso al costado.

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“Hemos trabajado, hemos sufrido y hemos luchado. Y lo hemos hecho con nuestro estilo. Hemos viajado a Bournemouth y perdido la Premier y estabais ahí. Hemos ido a Estambul, hemos ganado y estabais ahí. Me acuerdo del ataque terrorista al Manchester Arena, cuando esta ciudad le demostró al mundo lo que es la unidad. Sin odio, sin miedo. Solo amor, comunidad y unidad”, remembró el técnico de 55 años.

“Recuerdo cuando perdí a mi madre durante el COVID y cómo este club me ayudó. Los aficionados, los trabajadores, la gente de Mánchester me dieron la fuerza necesaria cuando más lo necesitaba. Todos estuvieron siempre ahí. A los jugadores, lo que hemos hecho ha sido excepcional. No lo saben aún, pero han dejado un legado. Así que ahora que mi tiempo aquí se acaba, sean felices. Oasis está de vuelta”.

Guardiola deja al club como el técnico más laureado de su historia y uno de los más grandes de todos los tiempos en la Premier League. Veremos si su siguiente paso está en una Selección Nacional.