Pep Guardiola estalla en sus últimos días como DT de Manchester City

Héctor Cantú

El estratega del Manchester City, Pep Guardiola, ha mostrado su enojo e indignación luego de que se filtrara a la prensa mundial su inminente salida del Manchester City.

Con la pelea a pleno por el título de la Premier League, donde necesita ganar y que el Arsenal tenga un traspié inesperado, Pep se mostró furioso por conocer que su decisión ya era del manejo de todo el mundo del futbol.

💣 En INGLATERRA apuntan a que GUARDIOLA DEJARÁ el CITY.



🤬 Y el CABREO del español por la filtración de la noticia.#JUGONES pic.twitter.com/wO25jtbDv2 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 19, 2026

Según la prensa inglesa, Guardiola se habría puesto en contacto con los jugadores para anunciarles de viva voz lo que ellos ya sabían, al tiempo en que se disculpó con ellos por la manera en la que se había difundido la noticia.

Previamente y con el deseo de que su equipo no tuviera distractores algunos, se había informado que la continuidad de Pep con el equipo era inminente. Días después se filtra la información y el equipo la recibe en estado de shock.

Pep Guardiola se convirtió en el técnico más ganador en la historia de Manchester City

Justo era lo que Guardiola quería evitar en un momento clave como este, donde, aunque no dependen de ellos para ganar la Premier League, se mantienen en plena pelea por el título.

Guardiola dejará al equipo ‘cityzen’ al finalizar la temporada luego de una década al frente del equipo inglés donde consiguió, recientemente, su título número 20 con la entidad celeste.