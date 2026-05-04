El fallo imperdonable que le puede costar una liga al Manchester City

Héctor Cantú

El Manchester City ha ‘regalado’ el título de campeón al Arsenal, equipo que solo necesita ganar sus próximos tres partidos, para convertirse en monarca del futbol inglés.

Los comandados de Pep Guardiola habían arrebatado el liderato de la Premier League a los Gunners y con un partido menos por jugar, tenían todo en la mesa para convertirse en campeones.

Pero un error terminó por liquidar los sueños y cambiar la historia en un abrir y cerrar de ojos. Fue un fallo imperdonable que puede costarle muy caro al equipo ‘Cityzen’.

WHAT A GIFT! 😱



A crucial mistake gives Everton a goal to even the match!



🔵 Everton: 1

⚪️ Man City: 1

⏱️ 68’ pic.twitter.com/Z0tTxEAK4e — USA Sports (@usasports) May 4, 2026

La jugada se dio al minuto 68, en una jugada del Everton que parecía no iba a trascender. Pero el marfileño Mar Ghéhi se convirtió en el villano de la historia luego de fallar de manera inexplicable.

Guéhi, en su intento de entregar la pelota de manera controlada a su arquero, Gianluigi Donnarumma, terminó por fallar en su envío y se lo entregó envuelto y con moño a Thierno Barry para que marcara el tanto del empate virtual.

Jeremy Doku rescues a late, late point for @ManCity 😳



But it's advantage @Arsenal in the title race pic.twitter.com/xhHhwOlM2n — Premier League (@premierleague) May 4, 2026

El fallo impactó en lo anímico a sus compañeros que cometieron desatenciones que le costaron el partido al City.

Con el empate, al Manchester City solo le queda rezar para que el Arsenal tenga un traspié en la recta final y, con el partido pendiente, puedan recuperar la primera posición.