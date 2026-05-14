Mikel Arteta y Pep Guardiola, nominados a Mejor Entrenador del Año

EFE

Los españoles Mikel Arteta, del Arsenal, y Pep Guardiola, del Manchester City han sido nominados al premio a Mejor Entrenador del Año en la Premier League.

Los otros cuatro nominados son el también español Andoni Iraola, del Bournemouth; Michael Carrick, que desde su llegada al United a mitad de temporada ha conseguido clasificar al equipo a Champions League; Keith Andrews, que en su primer curso en el Brentford lo tiene cerca de meterse en Europa; y Regis Le Bris, que ha salvado con holgura al recién ascendido Sunderland y le hizo incluso soñar con estar en competiciones europeas.

Arteta es el principal favorito al galardón al tener al Arsenal a dos partidos de ser campeón de la Premier League por primera vez en 22 años, mientras que Guardiola, ganador de este galardón en cinco ocasiones, aspira en los encuentros que le quedan a desbancar al conjunto londinense de lo más alto de la tabla y conseguir su séptimo título de Liga.

Pep Guardiola se convirtió en el técnico más ganador en la historia de Manchester City

Arne Slot se lo llevó la temporada pasada al ganar la Premier League con el Liverpool.

En cuanto a Andoni Iraola, el preparador vasco roza la primera clasificación a Europa de la historia del Bournemouth, que a tres partidos de acabar la temporada está sexto y con posibilidades incluso de meterse en Champions League si el Aston Villa acaba quinto y conquista la Europa League.

Iraola está completando la mejor temporada de la historia del Bournemouth, pese a que el verano pasado tuvo que vender a Dean Huijsen, Illia Zabarnyi, Milos Kerkez y Dango Ouattara y en enero a Antoine Semenyo.

El ganador se elegirá entre los votos del público y de un panel de expertos.