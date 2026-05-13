Michael Carrick dirigirá a Manchester United la próxima temporada

Oscar Sandoval

Michael Carrick consiguió con buenos resultados mantenerse al frente de Manchester United, el rendimiento del equipo desde que tomó el cargo en enero fue al alza y la clasificación a la Champions League hizo pensar a la directiva que le dará la oportunidad de iniciar el nuevo proyecto.

Looking sharp 👌🔥 — Manchester United (@ManUtd) May 13, 2026

Cuando Carrick tomó las riendas del United lo hizo con un contrato como interino hasta final de temporada en lo que en los despachos se analizaban diferentes opciones para el banquillo de Old Trafford y la restructuración del equipo de cara al próximo verano.

Nombres como los de Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann, Unai Emery y Andoni Iraola estaban entre los candidatos, pero los 10 triunfos, tres empates y dos derrotas en el interinato del inglés han sido fundamentales para que la directiva diera luz verde a su continuidad.

Daily Mirror asegura que Carrick “tendrá la oportunidad de convertirse en entrenador permanente de Manchester United” y que se espera que firme contrato “antes de que este mes se acabe” para que sea el encargado de diseñar al equipo para la próxima temporada.