Publicación: domingo 3 de mayo de 2026

Oscar Sandoval

Manchester United ganó un espectacular clásico inglés en la Premier League

Liverpool remontó una desventaja de dos goles, pero cayó en Old Trafford

Manchester United derrotó 3-2 a Liverpool en un clásico inglés que fue todo un show, perdió una ventaja de dos goles al inicio de la segunda mitad, pero sacó la casta y se echó los tres puntos a la bolsa con un gol de Kobbie Mainoo para asegurar un lugar en la próxima edición de la Champions League.

El United volverá a la Liga de Campeones después de dos temporadas de ausencia luego de vencer a Liverpool, comenzó a tambor batiente y puso contra las cuerdas a los visitantes que salieron en modo avión y que en 15 minutos recibieron dos goles.

La intensidad de los ‘Red Devils’ se llevó por delante a los ‘Reds’ que recibieron el primero a los seis minutos tras un doble disparo de Matheus Cunha, el segundo se desvió en Alexis Mac Allister antes de terminar en las redes.

Los visitantes no reaccionaron, siguieron dormidos y recibieron el segundo tras una asistencia de récord por parte de Bruno Fernandes para Benjamin Sesko quien anotó el 2-0 al 14.

Liverpool despertó hasta después del mediotiempo, pero lo hizo para meterse al clásico. Dominik Szoboszlai recortó distancias al 47 y Cody Gakpo igualó el marcador al 56 luego de un error de Senne Lammens al intentar salir jugando con el balón.

El clásico quedó en el aire y para cualquiera de los dos equipos, pero fueron los ‘Red Devils’ quienes consiguieron la victoria con un disparo de Mainoo desde la media luna al 77 que dejó sin oportunidad a Liverpool y selló el boleto del United a la Champions.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS