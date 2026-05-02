Manchester United ganó un espectacular clásico inglés en la Premier League

Oscar Sandoval

Manchester United derrotó 3-2 a Liverpool en un clásico inglés que fue todo un show, perdió una ventaja de dos goles al inicio de la segunda mitad, pero sacó la casta y se echó los tres puntos a la bolsa con un gol de Kobbie Mainoo para asegurar un lugar en la próxima edición de la Champions League.

JOB DONE! ✅🇾🇪 — Manchester United (@ManUtd) May 3, 2026

El United volverá a la Liga de Campeones después de dos temporadas de ausencia luego de vencer a Liverpool, comenzó a tambor batiente y puso contra las cuerdas a los visitantes que salieron en modo avión y que en 15 minutos recibieron dos goles.

La intensidad de los ‘Red Devils’ se llevó por delante a los ‘Reds’ que recibieron el primero a los seis minutos tras un doble disparo de Matheus Cunha, el segundo se desvió en Alexis Mac Allister antes de terminar en las redes.

Los visitantes no reaccionaron, siguieron dormidos y recibieron el segundo tras una asistencia de récord por parte de Bruno Fernandes para Benjamin Sesko quien anotó el 2-0 al 14.

Liverpool despertó hasta después del mediotiempo, pero lo hizo para meterse al clásico. Dominik Szoboszlai recortó distancias al 47 y Cody Gakpo igualó el marcador al 56 luego de un error de Senne Lammens al intentar salir jugando con el balón.

El clásico quedó en el aire y para cualquiera de los dos equipos, pero fueron los ‘Red Devils’ quienes consiguieron la victoria con un disparo de Mainoo desde la media luna al 77 que dejó sin oportunidad a Liverpool y selló el boleto del United a la Champions.