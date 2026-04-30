Publicación: jueves 30 de abril de 2026

EFE

Kobbie Mainoo renueva con el Manchester United

El mediocampista surgió de la cantera de los 'Red Devils'.

El inglés Kobbie Mainoo ha renovado su contrato con el Manchester United cinco años más, lo que le ata al club hasta 2031.

Mainoo, uno de los mejores talentos de la cantera de Carrington en los últimos años, ha enderezado su rumbo esta temporada a raíz de la salida de Rúben Amorim, que le tenía en el ostracismo.

Su papel en el equipo había caído en picado con la presencia el portugués en Old Trafford hasta el punto de que uno de sus familiares se fotografió en un partido con una camiseta con la inscripción "Liberen a Kobbie".

Manchester United ganó y se afianzó en la Premier League

Manchester United 2-1 Brentford
Casemiro anotó el 1-0 a los 11 minutos
Noveno gol de Casemiro esta temporada en la Premier League
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Casemiro anotó el 1-0 a los 11 minutos
Benjamin Šeško marcó el 2-0 a los 43 minutos
Décimo gol del esloveno en liga
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Mathias Jensen recortó distancias al 87
Manchester United derrotó a Brentford y aumentó la ventaja con Liverpool para mantenerse como tercer lugar de la Premier League, su regreso a la Champions está cerca

En los últimos 13 partidos de liga, Mainoo ha sido titular en 12 ocasiones y se ha ganado la confianza de Michael Carrick y el club le ha recompensado con este contrato.

"El Manchester United siempre ha sido mi casa. Este club significa todo para mí y para mi familia. He crecido viendo el impacto que este club tiene en nuestra ciudad y entiendo la responsabilidad que conlleva esta camiseta (...) El viaje ha sido increíble. Tengo el privilegio de vivir mi sueño cada día, con el mismo deseo de lograr éxitos que tenía cuando entrené por primera vez con seis años. Todos podemos sentir el buen momento que se está creando en el club y voy a dar un paso adelante y jugar mi papel para que este club luche de forma constante por títulos".

A sus 21 años, Mainoo ha disputado 98 encuentros con el Manchester United, marcando siete goles y repartido cinco asistencias.

Manchester United sigue invicto con Michael Carrick en la Premier League

Manchester United 2-1 Crystal Palace
Maxence Lacroix abrió el marcador y adelantó a Crystal a los cuatro minutos del primer tiempo
El francés fue héroe y villano luego de marcar el gol de 'Las Águilas' y ver la cartulina roja en la segunda mitad
Lacroix cometió un penal sobre Matheus Cunha y el árbitro lo expulsó con ayuda del VAR
Bruno Fernandes emparejó la contienda a los 57 minutos
Séptimo gol del portugués esta temporada en la Premier League
Manchester United sigue invicto con Michael Carrick en la Premier League
Benjamin Šeško marcó el gol del triunfo a los 65 minutos
Šeško anotó por tercer partido consecutivo en liga
Manchester United venció 2-1 a Crystal Palace y escaló a la tercera posición de la Premier League luego de seis victorias y un empate desde que Michael Carrick está al frente del equipo

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