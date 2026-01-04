Publicación: lunes 5 de enero de 2026

Se acabó la paciencia, Ruben Amorim queda fuera del Manchester United

Los Red Devils decidieron terminar con el proceso del técnico portugués

En el Manchester United se ha terminado la paciencia con Rubén Amorim, quien ha sido destituido de la dirección técnica de los Red Devils.

Los malos resultados obtenidos bajo su mandato, habrían llevado a la directiva del club a cortar el proceso del técnico portugués luego del empate en calidad de visitante ante el Leeds United, equipo que pelea  no descender al final del presente ciclo.

Aunque el estratega recibió el apoyo al finalizar la temporada 2024-2025, en la que el Manchester United vivió la peor temporada de su carrera, su estratagema no permitió revirar el mal curso y una vez terminado el primer semestre de la actual competición se tomó la decisión de separarlo de su cargo.

Ahora, el Manchester United tendrá que abrir la cartera para conseguir cuanto antes al sustituto de Amorim, posición que apunta a ser ocupada por Olyver Glasner, del Crystal Palace, quien parece ser el candidato más firme, de acuerdo a la información de la prensa inglesa.

Por ahora y luego de 22 jornadas, el Manchester United está fuera de posiciones de competición europea, escenario que habría sido la gota que derramó el vaso en las más altas esferas del Manchester United.

