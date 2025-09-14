Los números de Rúben Amorim con Manchester United echarían a cualquiera

Oscar Sandoval

Manchester United vive una nueva crisis luego de empezar la Premier League con dos derrotas en cuatro partidos y la eliminación en la Carabao Cup, la guillotina ronda sobre Rúben Amorim quien tiene números que dejarían fuera de Old Trafford a cualquier técnico y tres partidos para remediar la situación.

El próximo partido del United contra Chelsea será importante, pero no determinará la situación del técnico portugués que ha dirigido 31 encuentros en los que ha conseguido ocho victorias, siete empates y 16 derrotas, con una diferencia de goles de -13 y sumando 31 puntos de 93 posibles.

El diario británico Mirror asegura que el estratega “tiene tres partidos para cambiar las cosas en el Manchester United”, si no consigue cambiar la dinámica, la directiva buscaría su reemplazo en el parón internacional de octubre y ya tendría una lista de potenciales candidatos.

La publicación señala que Amorim se jugará el puesto ante Chelsea, Brentford y Sunderland y necesita resultados positivos porque Michael Carrick y Gareth Southgate quienes están libres compartirían la lista de candidatos con Oliver Glasner, Marco Silva y Mauricio Pochettino.