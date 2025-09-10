Publicación: jueves 11 de septiembre de 2025

EFE

El Manchester United se quita a André Onana de encima

El club le encontró cabida al arquero que tantos dolores de cabeza le ha dado

El Manchester United ha hecho oficial la cesión del portero camerunés André Onana al Trabzonspor, en un acuerdo que no incluye opción de compra y que ha podido cerrarse gracias a que el mercado turco permanece abierto hasta este viernes.

Onana, que había perdido la titularidad en la Premier League en favor del turco Altay Bayindir, quedó todavía más relegado tras la incorporación del belga Senne Lammens en el último día del mercado estival.

André Onana, el arquero que más goles ha concedido en el Manchester United

El portero de 29 años es el que peor registro tiene entre los arqueros que han disputado, al menos, 30 partidos en la Premier League
Tomasz Kuszczak, 2006-2012: 30 partidos, 0.6 goles concedidos por juego, 15 porterías en cero (50%)
Tim Howard, 2003-2007: 44 partidos, 0.9 goles concedidos por juego, 15 porterías en cero (36%)
Roy Carroll, 2005-2007: 46 partidos, 0.6 goles concedidos por juego, 23 porterías en cero (52%)
Peter Schmeichel, 1990-1999: 252 partidos, 0.8 goles concedidos por juego, 113 porterías en cero (45%)
Fabien Barthez, 2000-2004: 92 partidos, 1 gol concedido por juego, 24 porterías en cero (37%)
Edwin van der Sar, 2005-2011: 186 partidos, 0.8 goles concedidos por juego, 91 porterías en cero (49%)
David De Gea, 2011-2023: 415 partidos, 1.1 goles concedidos por juego, 145 porterías en cero (35%)
André Onana, 2023-a la fecha: 69 partidos, 1.4 goles concedidos por juego, 17 porterías en cero (26%)

Hasta ahora, solo había disputado un encuentro esta temporada, en la Copa de la Liga, en el que el United cayó en los penaltis frente al modesto Grimsby Town, de cuarta categoría, y en el que el guardameta no estuvo acertado.

El camerunés llegó al United en 2023 procedente del Inter de Milán, en un traspaso cercano a los 47 millones de libras, con la misión de suceder a David de Gea, pero sus errores y la irregularidad mostrada en sus dos campañas en Old Trafford le fueron apartando progresivamente del once inicial.

André Onana vuelve a dar al traste al triunfo del Manchester United

Onana será baja en parte de la temporada, ya que está previsto que dispute con Camerún la Copa África 2025, torneo que se celebrará entre diciembre y enero y que podría dejarle fuera de su club hasta seis semanas, en función del recorrido de su selección en el campeonato.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS