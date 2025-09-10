El Manchester United se quita a André Onana de encima

EFE

El Manchester United ha hecho oficial la cesión del portero camerunés André Onana al Trabzonspor, en un acuerdo que no incluye opción de compra y que ha podido cerrarse gracias a que el mercado turco permanece abierto hasta este viernes.



Onana, que había perdido la titularidad en la Premier League en favor del turco Altay Bayindir, quedó todavía más relegado tras la incorporación del belga Senne Lammens en el último día del mercado estival. André Onana, el arquero que más goles ha concedido en el Manchester United

Hasta ahora, solo había disputado un encuentro esta temporada, en la Copa de la Liga, en el que el United cayó en los penaltis frente al modesto Grimsby Town, de cuarta categoría, y en el que el guardameta no estuvo acertado.



El camerunés llegó al United en 2023 procedente del Inter de Milán, en un traspaso cercano a los 47 millones de libras, con la misión de suceder a David de Gea, pero sus errores y la irregularidad mostrada en sus dos campañas en Old Trafford le fueron apartando progresivamente del once inicial.

André Onana vuelve a dar al traste al triunfo del Manchester United

Onana será baja en parte de la temporada, ya que está previsto que dispute con Camerún la Copa África 2025, torneo que se celebrará entre diciembre y enero y que podría dejarle fuera de su club hasta seis semanas, en función del recorrido de su selección en el campeonato.