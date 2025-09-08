El futuro de Mauricio Pochettino, en la cuerda floja

Héctor Cantú

La Selección de Estados Unidos nunca imaginó que a menos de un año del arranque del Mundial 2026, del cual será sede, existieran dudas sobre el proceso del seleccionador Mauricio Pochettino.

El argentino se convirtió, por convicción, en la mejor apuesta para llevar a las Barras y las Estrellas al Mundial. Sería él quien comandaría las riendas de la que probablemente es la mejor generación en la historia del combinado norteamericano.

Sin embargo, los resultados recientes dejan serias dudas sobre Pochettino y su equipo de trabajo que completaron 17 apariciones en la derrota ante Corea del Sur.

Para el extécnico del Tottenham Hotspurs no hay puntos medios. No registra ningún empate y aunque su número de victorias (10) es mayor que las derrotas (7) los últimos dos descalabros ante México y Corea dejaron muy mal sabor de boca.

La preocupación aumenta cuando se analizan los resultados ante equipos de alto nivel que están clasificados entre las 30 mejores selecciones, según la FIFA.

Pochettino ha jugado ocho encuentros donde aparecen las selecciones de Panamá, México, Canadá, Turquía, Suiza y Corea del Sur.

La única selección a la que pudo vencer fue a Panamá y lo hizo en su partido de presentación en duelo amistoso. Cuando lo enfrentó en partido oficial en la Nations League, Estados Unidos perdió por la mínima diferencia.

Ahora, Japón será el nuevo examen de Pochettino y de Estados Unidos en esta fecha FIFA. Una derrota, como la sufrida días atrás ante Corea, apretaría aún más, la soga que se ha colocado en el cuello de Mauricio Pochettino.