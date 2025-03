Se confirma el primer gran fracaso de Mauricio Pochettino con Estados Unidos

El primer gran fracaso de Mauricio Pochettino al frente de la Selección de los Estados Unidos se ha dado luego de que el equipo perdiera el partido por el tercer lugar de la CONCACAF Nations League ante Canadá por 2-1.

El equipo de los Estados Unidos, que fue superado por Panamá en las semifinales, volvió a mostrar muy poco carácter ante un equipo rojo que nunca dejó de correr y mucho menos de luchar para quedarse con la posición de bronce.

🇨🇦 1-0 🇺🇸



Tani time in the @CNationsLeague third place match. ⌚️

pic.twitter.com/FAX0O2Wjsc